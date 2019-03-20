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7 ay evli kaldığı eşinden boşanmak isteyen kadının tepki çeken soruları

sesamos sesamos
YAŞAM  | 20.03.2019 22:02 | Son Güncelleme

Yedi ay evli kaldığı eşinden boşanmak isteyen kadın, hukuki destek veren internet sitesine, nafaka olarak eşinin 4 bin lira olan maaşının yarısı ile otomobilini, düğünde takılan 60 bin TL değerindeki altınları ve düğün öncesi yaptığı 5 bin TL'lik masrafı alıp alamayacağını sordu. 'Derya A.' rumuzu kullanan kadın, sosyal medyada büyük tepki topladı.

7 ay evli kaldığı eşinden boşanmak isteyen kadının tepki çeken soruları

Hukuk alanında vatandaşların sorularına yanıt veren internet sitesine 'Derya A.' rumuzlu kullanıcının, 'Nafaka ve mal paylaşımı hakkında birkaç soru' başlığıyla yönelttiği sorular, okuyanları şaşkına çevirdi.

"PARAYI EN ERKEN NE ZAMAN ALABİLİRİM?"

Derya A. eşiyle Temmuz 2018'de evlendiğini, çocuklarının olmadığını, eşiyle anlaşamayacağını anlayıp boşanmak istediğini anlatıp, 'Şimdi avukatlara ve bu işe bilenlere birkaç sorum olacak' diyerek, şu soruları sıraladı:

"Kocam 4 bin TL maaş alıyor, bu paranın en az yarısını nafaka olarak almak istiyorum, bu mümkün mü? Düğünde takılan altınlar duruyor ve 60 bin TL ediyor, bu altınların hepsinin benim hakkım olduğunu düşünüyorum. 'Ayrıca düğünde takılan altınlar kadınındır' diye kanun var. Hiç çalışmadığım için boşanma davası ile birlikte tazminat davası açmak istiyorum, en fazla ne kadar maddi tazminat davası açabilir ve bu parayı ne zaman alabilirim? Evlenirken ortalama 5 bin TL çeyiz parası harcadım, bu harcadığım parayı, ailemin yatak odasına ödediği parayı, faizi ile kocamın geri ödemesini istiyorum, bu mümkün mü? Kocam evlenmeden önce biriktirdiği ve kendi ailesinin yardımı ile evlendikten sonra 85 bin TL değerinde bir araba aldı. Mal paylaşımı kanunu ile bu arabanın yarı parası benim hakkım. Bu parayı en erken ne zaman alabilirim?"

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Derya A.'nın sorularına çoğunluğu kadın pek çok internet kullanıcısı büyük tepki gösterdi. İcra memuru benzetmesi de yapılan Derya A. sosyal medyada en çok tartışılan isimler arasına girdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya boşanma nafaka

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Beyler sakın evlenmeyin başınız yanmasın:))
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