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7 aylık hamile Wilma Elles'ten karnı burnunda pozlar! Tatil tarzına beğeni yağdı

04.07.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştiren Wilma Elles önceki hafta hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şimdi ise tatile çıkan Wilma Elles tekne pozlarıyla gündem oldu. Ünlü ismin tatil tarzı çok beğenildi.

7 aylık hamile Wilma Elles'ten karnı burnunda pozlar! Tatil tarzına beğeni yağdı

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Öyle Bir Geçer Zaman Ki diziyle milyonlarca kişi tarafından tanınan yıllar sonra Arka Sokaklar’da rol alan Wilma Elles geçtiğimiz aylarda evlendiğini duyurmuştu.

İkinci kez evlenen iki çocuk annesi Wilma Elles, üçüncü kez anne olacağını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Wilma Elles 4 eşi

Mutluluğunu sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan ünlü oyuncu eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları yayınlayıp şu ifadeleri kullanmıştı; “Herkese iyi bayramlar. Her zaman ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor.

Wilma Elles eşi çocukları

Güçlü bir aile hayatın bütün zorluklarını aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor. Ailemizi inşallah büyüteceğimiz Milat, Melodi’ye kardeş beklediğimiz için…

wilma elles 3

Bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz. Çok seviniyoruz. Melodi, Milat, Mehmet Şah ve ben çok heyecanlıyız” demişti.

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Wilma Elles şimdi ise doğum öncesi tatile çıktı. Tekne pozlarıyla gündem olan ünlü oyuncunun tatil tarzı da takipçilerinden tam not aldı. Beyaz bikini üstü giyen Elles inci kolyeleriyle dikkat çekti.

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