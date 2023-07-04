7 aylık hamile Wilma Elles'ten karnı burnunda pozlar! Tatil tarzına beğeni yağdı

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Öyle Bir Geçer Zaman Ki diziyle milyonlarca kişi tarafından tanınan yıllar sonra Arka Sokaklar’da rol alan Wilma Elles geçtiğimiz aylarda evlendiğini duyurmuştu.

İkinci kez evlenen iki çocuk annesi Wilma Elles, üçüncü kez anne olacağını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Mutluluğunu sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan ünlü oyuncu eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları yayınlayıp şu ifadeleri kullanmıştı; “Herkese iyi bayramlar. Her zaman ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor.

Güçlü bir aile hayatın bütün zorluklarını aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor. Ailemizi inşallah büyüteceğimiz Milat, Melodi’ye kardeş beklediğimiz için…

Bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz. Çok seviniyoruz. Melodi, Milat, Mehmet Şah ve ben çok heyecanlıyız” demişti.

Wilma Elles şimdi ise doğum öncesi tatile çıktı. Tekne pozlarıyla gündem olan ünlü oyuncunun tatil tarzı da takipçilerinden tam not aldı. Beyaz bikini üstü giyen Elles inci kolyeleriyle dikkat çekti.



