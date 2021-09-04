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  4. 7 kez evlenen Seda Sayan’ın çok az kişinin bildiği ilk eşini tanıyor musunuz? İşte o isim…

7 kez evlenen Seda Sayan’ın çok az kişinin bildiği ilk eşini tanıyor musunuz? İşte o isim…

04.09.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk ünlü olduğu zamanlardan bu yana her daim gündemde olan Seda Sayan hayatına 7 evlilik sığdırdı. Pek çok kişi 6 ay evli kalıp ayrıldığı ilk eşini ise tanımıyor. İşte Seda Sayan’ın evlendiği ilk isim…

7 kez evlenen Seda Sayan’ın çok az kişinin bildiği ilk eşini tanıyor musunuz? İşte o isim…

Ünlü şarkıcı Seda Sayan hayatına tam 7 evlilik sığdırdı. Artık evlenmeyi düşünmediğini söyleyen Seda Sayan’ın ilk evliliğini kiminle yaptığını biliyor musunuz? Herkes onu oğlu Oğulcan Engin’in babası Sinan Engin, türkücü Nihat Doğan ve bir başka türkücü Onur Şan ile hatırlarken evlendiği ilk isim unutuldu. İşte o isim…

SEDA SAYAN’IN İLK EŞİ FUTBOLCUYDU

Seda Sayan, ilk evliliğini 26 yaşındayken aşık olduğu bir futbolcuyla yaptı. Bu isim ise Sarıyer’de forma giyen Rıdvan Kılıç'tı.

Rıdvan Kılıç

Ancak bu evlilik 6 ay sürdü. İkinci evliliği Sinan Ergin'den ise tek çocuğu Oğulcan dünyaya geldi. Nihat Doğan ve Mahsun Kırmızıgül ile de imam nikahıyla evlenen Seda Sayan'ın son eşi 2010 yılında nikah masasına oturduğu türkücü Onur Şan oldu.

Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri ise arkadaşları ile Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabası kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister.

Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, Seda Sayan'ın tanışmanın 3. dakikasında Soner Yapacık'a evlenme teklif etmesinin ardından 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar.

Seda Sayan'ın 3. futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Paker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışıklı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşırlar. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandı.

ÜNLÜLERİN UNUTULAN İLK BİRLİKTELİKLERİ

Hayatına pek çok evlilik sığdıran bir diğer isim Mehmet Ali Erbil, büyük kızı Sezin'in annesi Muhsine Kamiloğlu ile iki kez evlendi.

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Özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Ebru Şallı ilk evliliğini Ozan Orhon ile yaptı. Ama çiftin evliliği uzun sürmedi. Şallı şimdilerde işadamı Uğur Akkuş ile evli.

2

Yağmur Atacan ile yaş farkı nedeniyle epeyce konuşulan Pınar Altuğ ilk evliliğini Umut Elçioğlu ile yaptı.

3

Özlem Tekin nikah masasına ilk kez Yugoslav DJ Pashan Music ile oturdu. Music çiftin boşanmasından bir süre sonra AIDS nedeniyle hayata veda etti.

4

Yonca Evcimik bir zamanlar Süleyman Demirel'in de şahit olduğu bir nikahla Harun Özakıncı ile evlenmişti.

5

Olaylı birliktelikleriyle gündeme gelen Deniz Seki ilk evliliğini işadamı Turan Başaranoğlu ile yapmıştı.

6

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ilk evliliğini Zuhal Olcay ile yapmıştı.

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Yeşim Salkım ilk evliliğini Mehmet İmre ile yaptı.

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Demir Demirkan ile uzun süre birlikte olan Sertab Erener, bir zamanlar Levent Yüksel ile aşk yaşıyordu


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Nihat Doğan Seda Sayan
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