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  4. 7 kişi Etiler Nusret'e gidip ödedikleri hesabı paylaştı! "Çok normal"

7 kişi Etiler Nusret'e gidip ödedikleri hesabı paylaştı! "Çok normal"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.08.2024 14:24
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Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. Nusret Etiler'den paylaşılan bir hesap gündem oldu.

7 kişi Etiler Nusret'e gidip ödedikleri hesabı paylaştı! "Çok normal"

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketinin yanında yaptığı garip paylaşımlarla da zaman zaman adından söz ettiren Nusret Gökçe yine gündemde.

Et pişirme ve tuz atma şekliyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe'nin restoranlarına gidenler zaman zaman burada ödedikleri hesapları da paylaşıyor.

Son olarak Etiler şubesine giden 7 kişilik ekibin ödedikleri para sosyal medyada gündeme geldi.

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HESABI GÖRENLER YORUM YAĞDIRDI

7 kişilik gruba gelen hesap 16 bin 372 TL idi. Hesap, sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcılar Nusret'in en başından beri pahalı bir yer olduğunu ve gidenlerin bunu göze alarak gitmesi gerektiğini belirtti.

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Kimi kullanıcılar ise hesap karşısındaki şokunu gizleyemedi.

Bazı kullanıcılar ise hesabı çok normal buldu ve "Çok normal bir hesap ve o kadar tutacağını oraya giden bilir zaten!", "Nusret için uygun bence", "Oraya oturuyorsan paran vardır hacı" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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