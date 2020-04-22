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  4. 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize orjinali (Miracle In Cell No 7) Kore versiyonu oyuncuları kimler?

7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize orjinali (Miracle In Cell No 7) Kore versiyonu oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 20:51 | Son Güncelleme

Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı ve gişe rekorları kıran 7. Koğuştaki Mucize filminin orjinal Güney Kore yapımı olan film TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanıyor. 7. Koğuştaki Mucize, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanmıştır. İşte orijinal 7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncuları ve konusu.

7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize orjinali (Miracle In Cell No 7) Kore versiyonu oyuncuları kimler?
  1. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ne? sorusu film hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından soruluyor. Film Türkiye'de aynı isimle uyarlandı ve 2019 Türkiye'de en çok izlenen filmler arasında yer aldı. Güney Kore yapımı film ise 2013 yılında izleyici ile buluştu. 7. Koğuştaki Mucize ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

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7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

Yong-Goo kızı Ye-Seung ile zeka özürlü olmasına rağmen mutlu mesut yaşarlar. Onlar her gün bir dükkana uğrarlar ve babası Yong Goo kızına sarı Sailor Moon sırt çantası alacağına dair söz verir. Bir gün, son sarı Sailor Moon sırt çantasının satılmakta olduğunu farkederler ve Yong-Goo satışı engellemek için mağaza içine girer, ama çantayı satın alan babanın tokat atmasıyla baba Yong-Goo şok olur ve çok üzülür. Ertesi gün çalıştığı otoparkta sarı Sailor Moon sırt çantası alan kızı gören baba, çantayı alan kızın aynı çantanın satıldığı bir mağazayı bildiğini öğrenir. Yong-Goo kızı geleneksel açık pazara kadar takip eder.

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Kısa bir süre sonra kız bilinçsizce yere yığılır ve Yong-Goo kıza CPR yapmaya çalışır. Yanlarından geçen bir kadın ise yanlış anlama sonucu hemen polis çağırır. Yong-Goo çocuk kaçırmak ve cinayetle suçlanır. Ölen kızın babası da Ulusal Polis Ajansı şefidir. Yong-Goo'ya ölüm cezası verilir ve hapsedilir. Hapishanede 5 mahkumla Yong-Goo bir hücreyi paylaşır. Bir gün, Yong-Goo hapishane çete lideri So Yang-Ho (Oh Dal-Su)'nın hayatını kurtarır. So Yang-Ho minnettarlığını elinden geldiğince göstermekte ve Yong-Goo'ya her şekilde yardım etmektedir. Yong-Goo kızını görmek istediğini So Yang-Hoya söyler. Beş tutuklu bir muzice gerçekleştirmek için plan yapmaya başlarlar ve bir şekilde kızını içeri alırlar. Her şey o anda değişmeye başlar… Peki Yong Goo'nun sonu nasıl olacak ? İdam cezasından nasıl kurtulacak?

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7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Ryu Seung-ryong, Kal So-won ve Park Shin-hye filmin oyuncu kadrosu içerisinde yer alıyor.

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TÜRKİYE'DE UYARLANAN 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE HAKKINDA

  1. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

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