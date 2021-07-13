Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 7. Koğuştaki Mucize filminin İspanyol versiyonu geliyor

7. Koğuştaki Mucize filminin İspanyol versiyonu geliyor

13.07.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı ve gişe rekorları kıran 7. Koğuştaki Mucize filminin orijinali Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7’nin hakları İspanya’ya satıldı.

7. Koğuştaki Mucize filminin İspanyol versiyonu geliyor

2013 yapımı orijinal film, hırsızlık suçlamasıyla haksız yere hapse atılan zihinsel engelli bir adamın gerçeklere dayalı hikayesini anlatıyordu. Hikaye, Aras Bulut İynemli başrolüyle ve 7. Koğuştaki Mucize adıyla ülkemizde de uyarlanmış ve Oscar aday adayı olmuştu. Hindistan, Türkiye, Filipinler, Endonezya ve Kanada'da başarıyla yeniden çekilen filmin yeni durağı ise İspanya olacak.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

  1. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
7. Koğuştaki Mucize filminden uluslararası başarı7. Koğuştaki Mucize filminden uluslararası başarı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüylerini almayı bıraktıktan sonra hikayesi filme konu oldu! İşte Amy Anam Cara’nın cesaret isteyen öyküsü...Tüylerini almayı bıraktıktan sonra hikayesi filme konu oldu! İşte Amy Anam Cara’nın cesaret isteyen öyküsü...
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Kadro şekillendi! Brad Pitt ile rol alacak Kadro şekillendi! Brad Pitt ile rol alacak
Anahtar Kelimeler:
İspanya Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

65 yıldır yıkanmıyor! Yüzünde bir kir tabakası oluştu

65 yıldır yıkanmıyor! Yüzünde bir kir tabakası oluştu

Tüylerini almayı bıraktı! Hikayesi film oldu

Tüylerini almayı bıraktı! Hikayesi film oldu

Karnındaki bebeği 46 yıl doğurmadı!

Karnındaki bebeği 46 yıl doğurmadı!

Bayramda tam doluluk! Nüfus 8-9 kat artacak

Bayramda tam doluluk! Nüfus 8-9 kat artacak

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.