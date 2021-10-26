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  4. 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in yeni projesi Beni Çok Sev’in fragmanı yayınlandı

7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in yeni projesi Beni Çok Sev’in fragmanı yayınlandı

26.10.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in Beni Çok Sev filminden ilk fragman yayınlandı. Film, izleyiciyle 19 Kasım’da Netflix’te buluşacak.

  1. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in yeni filmi Beni Çok Sev‘den ilk fragman yayınlandı. 19 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak filmin başrollerinde Sarp Akkaya ile Songül Öden yer alıyor. Sarp Akkaya ve Mehmet Ada Öztekin, daha önce 7. Koğuştaki Mucize filminde de bir araya gelmişti. Akkaya filmde, Müdür Nail karakterine hayat vermişti.

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İkilinin yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anadolu’da filmlerinde yer alan usta oyuncu Ercan Kesal; Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Güner Özkul ve Ushan Çakır gibi isimler de yer alıyor.

BENİ ÇOK SEV KONUSU

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Bir yandan Konya kapalı cezaevinde gardiyan olarak çalışan Sedat, öte yandan aynı hapishanede mahkum olarak yatan Musa. Bir gün Sedat’a verilen yeni görevle iki erkek Musa’yı bir günlüğüne cezaevinden çıkararak Musa’nın köyüne kızını ziyaret etmesi için yola çıkarlar. Musa 14 yıldan sonra ilk kez eski karısını, annesini ve kendisini yabancı gibi gören kızı Yonca ile karşılaşır. Baba kız bir gün boyunca ne kadar birbirlerine yabancı olsalar da 14 yıl hiç geçmemiş gibi harika vakit geçirirler. Ama Musa’yı rahatsız eden bir durum vardır, yanlış giden bir şey, bir his.. Alzheimer olan annesi gece yanına gelir ve bir anda hiç hasta olmamış gibi onu en derin yerinden vuracak acı gerçekleri açıklar. Yonca gerçek kızı değildir, kızı öldürülmüştür. Musa’nın hapishaneye dönmesi gerekir, ama ne kadar acıtsa da kızının başına ne geldiğini öğrenmek zorundadır.

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Sarp Akkaya Songül Öden
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