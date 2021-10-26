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Batgirl filminin oyuncu kadrosu şekillendi! Brendan Fraser, 'Firefly’ karakteri için imzayı attı

26.10.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Mummy serisiyle tanınan Bredan Fraser, Batgirl filminin oyuncu kadrosuna katıldı. Fraser, Batgirl’ün düşmanı olan Firefly karakterini canlandıracak.

Batgirl filminin oyuncu kadrosu şekillendi! Brendan Fraser, 'Firefly’ karakteri için imzayı attı

Batgirl karakterine Leslie Grace’in hayat vereceği filminde, Whiplash projesiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan J.K Simmons, Zack Snyder imzalı Justice League filminde de canlandırdığı Jim Gordon rolüyle geri dönüyor.
Gal Gadot’lı Wonder Woman ve Margot Robbie’li Birds of Prey’den sonra Batgirl, Warner Bros.’un kadın süper kahraman odaklı nadir yapımlarından biri olacak. Filmin 2022 yılında HBO Max’te yayınlanması planlanıyor.

KÖTÜ ADAM DA BELİRLENDİ

Batgirl filminin yönetmen koltuğunda Adil El Arbi ve Bilall Fallah ikilisi sahneye çıkacak. 2022’de HBO Max’te yayınlanması planlanan Batgirl’ün senaryosunu ise The Flash ve Birds of Prey filmlerinin senaristi Christina Hodson kaleme alacak.

1990’ların sevilen film serisi olan The Mummy’den tanınan Brendan Fraser, Batgirl filmiyle birlikte DC evreninde ilk filmine imza atmaya hazırlanıyor. Batgirl’ün düşmanı Firefly’ı canlandıracak olan Fraser, DC’nin Doom Patrol dizisinde Robotman’i seslendirmişti. Brendan Fraser ayrıca Darren Aronofsky’nin yeni filmi The Whale’de başrolü üstlenirken Martin Scorsese’nin Killers of the Flower Moon filminde de Leonardo DiCaprio ile birlikte yer alacak.

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