7 yaşındaki Harmonie Rose’nın hikayesi sosyal medyada ilham oldu

7 yaşındaki Harmonie Rose'a henüz 10 günlükken Meningokokal Sepsis teşhisi kondu ve sadece yüzde 1 hayatta kalma şansı verildi. Hayata tutunan küçük kız bir başarı öyküsü yazdı. Harmonie'nin vücudundaki hasar nedeniyle bacakları ve kolları ampute edildi, bir yaşına gelmeden çok ciddi ameliyatlar geçirdi. Fakat o ailesinin desteği ve içindeki sönmeyen güç sayesinde binlerce insana ilham veren bir ışık haline geldi.

Protez kol ve bacaklarıyla hayata tutunan Harmonie’nin annesi Freya Hall, yeni üretilen biyonik kol sayesinde artık rahatça oyun oynayabildiğini söyledi.

Harmonie’nin yaşam mücadelesi kısa bir sürede sosyal medyada gündem oldu. Instagram hesabında 105 bin takipçisi bulunan Harmonie attığı her adımla ilham olmaya devam ediyor.



