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7 yaşındaki Harmonie Rose’nın hikayesi sosyal medyada ilham oldu

Seray Üstün Seray Üstün
05.04.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat çoğu zaman mucizelerle doludur. 7 yaşındaki Harmonie Rose’ın hikayesi de işte bu mucizelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sadece yüzde 1 yaşama şansı olan küçük Harmonie Rose altın madalyalı bir jimnastikçi, harika bir dansçı ve yüzücü olmaya başardı.

7 yaşındaki Harmonie Rose’nın hikayesi sosyal medyada ilham oldu

7 yaşındaki Harmonie Rose'a henüz 10 günlükken Meningokokal Sepsis teşhisi kondu ve sadece yüzde 1 hayatta kalma şansı verildi. Hayata tutunan küçük kız bir başarı öyküsü yazdı. Harmonie'nin vücudundaki hasar nedeniyle bacakları ve kolları ampute edildi, bir yaşına gelmeden çok ciddi ameliyatlar geçirdi. Fakat o ailesinin desteği ve içindeki sönmeyen güç sayesinde binlerce insana ilham veren bir ışık haline geldi.

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Protez kol ve bacaklarıyla hayata tutunan Harmonie’nin annesi Freya Hall, yeni üretilen biyonik kol sayesinde artık rahatça oyun oynayabildiğini söyledi.

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Harmonie’nin yaşam mücadelesi kısa bir sürede sosyal medyada gündem oldu. Instagram hesabında 105 bin takipçisi bulunan Harmonie attığı her adımla ilham olmaya devam ediyor.

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