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  4. 7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalan Emre Altuğ yeniden evlendi! Sürpriz nikah ise...

7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalan Emre Altuğ yeniden evlendi! Sürpriz nikah ise...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.04.2024 17:13
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Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda olan şarkıcı-oyuncu Emre Altuğ, 2015 yılında Çağla Şıkel'le yollarını ayırmıştı. Yeni teklisi ‘Tatildeyim’i müzikseverlerin beğenisine sunan şarkıcı, müzik klibi için tekrar evlendi.

7 yıl Çağla Şıkel’le evli kalan Emre Altuğ yeniden evlendi! Sürpriz nikah ise...

Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda olan Emre Altuğ sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile 2008 yılında evlenip 2015’te de yollarını ayırmıştı. Çiftin bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunuyordu.

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BELGRAD ORMANI'NDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Emre Altuğ, son olarak yeni teklisi ‘Tatildeyim’i müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkıcı, parçanın klibi için Belgrad Ormanı’nda kamera karşısına geçerek rol gereği evlendi.

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Söz ve müziğine Emrah Demiralp’in imza attığı şarkı, dijital platformlardaki yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ sosyal medya Oyuncu
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