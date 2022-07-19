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70'li yaşlarındaki yeni evliler 'hayatlarının en iyi cinsel birlikteliğini' yaşadıklarını söylüyor! Ama nasıl?

19.07.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni evli çift, 70 yaşındaki Cynthia Kase ve 69 yaşındaki James Clark, yaşlarına rağmen hayatlarının en iyi cinsel birlikteliğini yaşadıklarını söylüyorlar. Ancak ikili, bunun gerçekleşmesi için birçok prosedüre zaman ve para harcadıklarını açıkladı.

70'li yaşlarındaki yeni evliler 'hayatlarının en iyi cinsel birlikteliğini' yaşadıklarını söylüyor! Ama nasıl?

Güney Florida'da yaşayan ve finansal ticaret yazılımı tasarımcısı olarak çalışan Cynthia ve Las Vegas'ta yaşayan profesyonel bir poker oyuncusu olan James, yaklaşık 18 ay önce bir flört uygulaması sayesinde tanıştılar. 70'li yaşlarında 'en iyi cinsel deneyimlerini yaşadıklarını iddia ederek gündeme gelen yeni evli çift, sırlarını anlattı.

TAM 5 SAAT SÜRDÜ

cinsellik

Tanışmalarından yaklaşık 10 gün sonra James, Cynthia'yı Florida'da ziyaret etti ve ikili inanamadıkları bir cinsel uyum yakaladı. 6 gün boyunca beraber olan ikili 5 saat aralık cinsellik yaşadıklarını iddia etti. Kısa bir süre sonra James, 38 yaşındaki oğlu Danny ile birlikte yaşayan Cynthia'nın yanına Florida'ya taşındı. İkili, evlenmeye karar vermeden önce dokuz ay flört ettiler.

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TEDAVİ GÖRDÜLER

nikah

İkili, cinsel birlikteliklerini canlandırmak için tıbbi bir tedavi gördüklerini açıkladı. Cythia, koldan kan alınmasını, trombosit açısından zengin bir plazma formuna döndürülmesini ve ardından klitoris, labia ve G noktasına enjekte edilmesini içeren ve vajinal dokuyu yeniden inşa etmeye yardımcı olduğu ve ayrıca klitoral duyarlılığı arttırmaya çalıştığı söylenen O - shot isimli bir tedavi gördü.

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ERKEKLER İÇİN DE MEVCUT

yaşlılık

Tedavinin herkes için işe yaradığına dair bir kanıt yok, ancak P-shot olarak bilinen bir erkek eşdeğeri de var. Yaşındaki birçok erkek gibi, James de ereksiyonla ilgili sorunlar yaşadı, bu yüzden o da bir P-shot için doktor yardımı aldı. Ayrıca tıkanıklıkları çözmek ve penise kan akışına yardımcı olmak için çalışan altı seans akustik dalga tedavisi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
seks
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