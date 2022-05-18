Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! Uzun yaşamın sırrının cinsel ilişkiye girmemek olduğunu savundu

2011 yılının Temmuz ayında 108. doğum gününden sadece birkaç ay öncesinde vefat eden Clara Meadmore’in söylemleri bir kez daha gündem yarattı. 2008 yılında Daily Mail’e verdiği röportajında bakire kaldığı için pişmanlık duymadığını ve hatta birkaç evlilik teklifini geri çevirdiğini söyleyen Meadmore, “Bana sıklıkla eşcinsel olup olmadığım soruluyordu. Bu soruya her zaman hayır diye cevap verdim. Ama hayatım boyunca hiçbir zaman sekse ilgi duymadım. Bir ilişki için fazla meşgulum ve cinsellik benim için gereksiz bir uğraş” demişti.

YENİ REKORTMENİ TARTIŞIYORLAR

Clara Meadmore’in vefatından sonra 120 yaşında bir keşiş olan Swami Sivananda’nın cinsel ilişkiye girmeyi reddeden en yaşlı insan olduğuna yönelik olarak bir tartışma başladı. Pasaportuna göre 8 Ağustos 1896 yılında doğduğu iddia edilen keşişin rekoru şimdi tartışmaya açıldı.

Hindu keşiş, uzun yaşamın sırrının saatlerce yoga, baharatsız yemek ve cinsel ilişkiye girmemesi olduğunu iddia ediyor. Swami, yaşına rağmen yardım veya tıbbi yardım almadan yaşıyor ve hala yastık yerine taş tuğlayla yerde uyuyor.



