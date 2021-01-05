70'li yıllara damga vuran sanatçı Hale Hanzade kansere yenildi

Onur Akay’dan, 2021 yılının ilk kötü haberi geldi. Akay, 1970’li yılların ünlü şarkıcılarından Hale Hanzade’nin kansere yenik düştüğünü duyurdu. Onur Akay, “70’li yılların ünlü şarkıcılarından Hale Hanzade’yi kaybettik. O yıllarda yaptığı plak çalışmaları ile sevilen Hanzade’ye, geçtiğimiz sene Kasım ayında Pankreas kanseri teşhisi konulmuştu ve “Doktoruma, sizlere güveniyorum. Ya hep birlikte güleceğiz, ya da veda edeceğiz.” demişti. İki ay hastalıkla mücadele eden ve maalesef bugün bizlere veda eden Hala Hanzade’ye, Allah’tan rahmet dilerim.” ifadelerini kullandı.

1970’li yıllarda plak ve kaset çalışmaları yapan Hale Hanzade, Edip Akbayram’dan Kamil Sönmez’e, Tülay’dan Bilgen Bengü’ye kadar çok sayıda ünlü isimle turnelere çıkmış ve Türkiye’nin birçok yerinde konserler vermişti.



