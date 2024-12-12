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'Türkiye'de erkek kalmadı' demişti! Danla Bilic aradığı aşkı sonunda buldu! Jokey sevgilisinin yaşını itiraf etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.12.2024 08:27
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YouTube'da çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü fenomen Danla Bilic son dönemde özel hayatıyla gündemde. Son olarak Milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olmuş ve 'Türkiye'de erkek kalmadı' ifadelerini kullanmıştı. Bilic aradığı aşkı sonunda buldu! Jokey sevgilisini bakın nasıl anlattı.

'Türkiye'de erkek kalmadı' demişti! Danla Bilic aradığı aşkı sonunda buldu! Jokey sevgilisinin yaşını itiraf etti

YouTube'ta yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemde.

Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic'in mutluluğu kısa sürmüş ikilinin ayrılık haberi gelmişti. Ünlü fenomen aradığı aşkı sonunda buldu.

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Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Bilic 'Türkiye'de erkek kalmadı' sözlerinden sonra gönlünü bir jokeye kaptırdı.

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GÖNLÜNÜ BAKIN KİME KAPTIRMIŞ

At sevdası ile bilinen Danla Bilic son olarak katıldığı bir üniversite etkinliğinde sevgilisini anlattı. Bilic 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' itirafında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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