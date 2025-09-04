700 yıllık aslan Çinli çıktı! Venedik'in sembolü meğer Orta Asyalıymış

Venedik’in sembolü haline gelen ve 700 yılı aşkın süredir San Marco Meydanı’nı süsleyen bronz “Venedik Aslanı” heykelinin kökeniyle ilgili sır perdesi aralandı. Yeni araştırmalar, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki heykelin, Çin’in Aşağı Yangzi Nehri havzasında üretilen bakırdan yapıldığını ortaya koydu.

"ASLINDA ÇİNLİ VE İPEK YOLU’NDAN GETİRİLDİ”

Bilim insanları, heykelin stil olarak Tang Hanedanlığı’na ait mezar koruyucularından esinlendiğini belirledi. Padua Üniversitesi'nden Dr. Massimo Vidale, “Aziz Mark’ın Aslanı aslında Çinli ve İpek Yolu’ndan getirildi” dedi.

13. YÜZYILDA PEKİN’DEN GETİRİLMİŞ OLABİLİR

Heykelin Venedik’e tam olarak nasıl ulaştığı bilinmese de, Marco Polo’nun babası Niccolo Polo tarafından 13. yüzyılda Pekin’den getirilmiş olabileceği öne sürülüyor. Kurşun izotop analizi ise bakırın Çin kökenli olduğunu bilimsel olarak doğruladı.