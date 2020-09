72. Emmy Ödül Töreni'ne Jennifer Aniston damga vurdu!

İŞTE BELLİ BAŞLI ÖDÜLLER

Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, (yanda) "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: Schitt’s Creek

En İyi Mini Dizi: Watchmen

En İyi TV Filmi: Bad Education

En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Zendaya – Euphoria (yanda)

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Eugene Levy – Schitt’s Creek

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Regina King – Watchmen

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama: Billy Crudup – The Morning Show

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Julia Garner – Ozark

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Komedi:Dan Levy – Schitt’s Creek

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi:Annie Murphy – Schitt’s Creek

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Uzo Aduba – Mrs. America

En İyi Yönetmen – Drama: Andrij Parekh – Succession

En İyi Yönetmen – Komedi: Andrew Cividino, Daniel Levy – Schitt’s Creek “Happy Ending”