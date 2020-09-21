72. Emmy Ödül Töreni'ne Jennifer Aniston damga vurdu!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Primetime Emmy Ödülleri Töreni, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şekilde gerçekleştirildi.

EVLERİNDEN KATILDILAR

72'nci Emmy Ödülleri'nin adayları ve kazananlar törene evlerinden katıldı. Kimi evinin mutfağında, kimi oturma odasında kimi de bahçesinde en şık kıyafetleriyle ödül töreni ruhunu yaşattı. Ödül kazananlar törenin gerçekleştiği alana internet üzerinden bağlandı.

KIRMIZI HALI GEÇİŞİ YOKTU

Törenin merkezi Los Angeles'taki Staples Center'dı. Merkez her yıl olduğu gibi ünlü konuklarını ağırlamadı, gösterişli kırmızı halı geçişi yapılmadı. Sadece sunuculuk görevi üstlenenler ile kamera arkası ekip vardı.

SUNUCULAR STÜDYODA

Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi.

ESPRİLER EKSİK OLMADI

Jimmy Kimmel ve Jennifer Aniston töreni espriler eşliğinde sundu.

TÖRENE HAZIRLIK

Jennifer Aniston törenin kulisinde çekilen bazı fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

KORONAVİRÜS TESTİ!

Nicole Butler ile Jason Sudeikis'in törene renk katan skeçlerinden biri de koronavirüs pandemisiyle ilgiliydi.