72. Emmy Ödül Töreni'ne Jennifer Aniston damga vurdu!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Primetime Emmy Ödülleri Töreni, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şekilde gerçekleştirildi.
72'nci Emmy Ödülleri'nin adayları ve kazananlar törene evlerinden katıldı. Kimi evinin mutfağında, kimi oturma odasında kimi de bahçesinde en şık kıyafetleriyle ödül töreni ruhunu yaşattı. Ödül kazananlar törenin gerçekleştiği alana internet üzerinden bağlandı.
Törenin merkezi Los Angeles'taki Staples Center'dı. Merkez her yıl olduğu gibi ünlü konuklarını ağırlamadı, gösterişli kırmızı halı geçişi yapılmadı. Sadece sunuculuk görevi üstlenenler ile kamera arkası ekip vardı.
Jennifer Aniston, Tracee Ellis Ross, Jimmy Kimmel stüdyoda birbirlerinden uzakta durarak sunuculuk görevini yerine getirdi.
Jimmy Kimmel ve Jennifer Aniston töreni espriler eşliğinde sundu.
Jennifer Aniston törenin kulisinde çekilen bazı fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Nicole Butler ile Jason Sudeikis'in törene renk katan skeçlerinden biri de koronavirüs pandemisiyle ilgiliydi.
Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, (yanda) "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.
Diğer belli başlı ödüller şöyle: En İyi Drama Dizisi: Succession
En İyi Komedi Dizisi: Schitt’s Creek
En İyi Mini Dizi: Watchmen
En İyi TV Filmi: Bad Education
En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Zendaya – Euphoria (yanda)
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Catherine O’Hara – Schitt’s Creek
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Eugene Levy – Schitt’s Creek
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Regina King – Watchmen
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Mark Ruffalo – I Know This Much Is True
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama: Billy Crudup – The Morning Show
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Julia Garner – Ozark
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Julia Garner – Ozark
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Komedi:Dan Levy – Schitt’s Creek
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi:Annie Murphy – Schitt’s Creek
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi: Uzo Aduba – Mrs. America
En İyi Yönetmen – Drama: Andrij Parekh – Succession
En İyi Yönetmen – Komedi: Andrew Cividino, Daniel Levy – Schitt’s Creek “Happy Ending”
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