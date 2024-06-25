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  4. 72 kilo verip eridi! Esin Gündoğdu'nun dans paylaşımı: Resmen gençleşmiş...

72 kilo verip eridi! Esin Gündoğdu'nun dans paylaşımı: Resmen gençleşmiş...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.06.2024 07:49
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Aşk Yeniden adlı dizide canlandırdığı 'Ayfer' karakteriyle hafızalara kazınan Esin Gündoğdu'nun müthiş değişimi gündemde. Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde 72 kilo veren oyuncu dans paylaşımıyla hayranlarından beğeni aldı. Esin Gündoğdu'nun değişimine yorumlar da gecikmedi.

72 kilo verip eridi! Esin Gündoğdu'nun dans paylaşımı: Resmen gençleşmiş...

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi birçok dizide boy gösteren Esin Gündoğdu değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde 72 kilo veren oyuncu Esin Gündoğdu resmen bambaşka biri oldu.

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Operasyondan önce 138 kilo olan oyuncu, şimdilerde fit görünümüyle çok mutlu. Geçirdiği operasyonun ardından fiziğini korumaya çalışan Esin Gündoğdu, oyunculuğun yanında modellikle de ilgileniyor.

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SOSYAL MEDYADA ÇOK AKTİF

Ünlü isim, sosyal medya hesabından sık sık yeni haliyle çekildiği pozlarını paylaşıyor. Son olarak dans ettiği anları paylaşan güzel oyuncuya yorum yağdı.

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Esin Gündoğdu'yu görenler "Resmen gençleşti", "Çok güzel olmuş", "Her hali güzel ama zayıflaması sağlık açısından da iyi", "Zayıflamak iyi gelmiş" yorumlarında bulundu.

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Esin Gündoğdu
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