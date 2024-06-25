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  4. Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir'e poz verdi! Bikininin fiyatı ağızları açık bıraktı

Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir'e poz verdi! Bikininin fiyatı ağızları açık bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.06.2024 07:19
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'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dizi sezon finali yapınca soluğu İspanya'da aldı. İki aşık pozlarıyla dikkat çekiyordu. Güzel oyuncu son olarak sevgilisine verdiği kareleri paylaştı. Bikinisinin fiyatı ise ağızları açık bıraktı.

Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir'e poz verdi! Bikininin fiyatı ağızları açık bıraktı

Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu sevgilisiyle soluğu tatilde aldı.

Dizide rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu tatilde sevgilisine poz verdi.

İspanya'da evlendikleri iddia edilen ancak iddiaların yalan olduğunu belirten iki ünlü oyuncudan Afra Saraçoğlu, tatilde verdiği pozlarla da çok konuşuldu.

Ekran Alıntısı

DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Gül desenli bikinisiyle objektif karşısına geçen Saraçoğlu'nun pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. 26 yaşındaki Afra Saraçoğlu, paylaşımına "İspanya her zaman iyi bir fikir" notunu düştü.

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Son dönemde her şeyin fiyatı gündem olurken bu minik bikinin fiyatı da sosyal medyada gündem oldu. Gül detaylı bikininin fiyatı 15 bin 298 TL imiş...


Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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