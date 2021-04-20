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  4. Spaceman filmine dev transfer! Oyuncu kadrosuna Paul Dano ve Kunal Nayyar dahil oldu

Spaceman filmine dev transfer! Oyuncu kadrosuna Paul Dano ve Kunal Nayyar dahil oldu

Seray Üstün Seray Üstün
20.04.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johan Renck'in yönetmen koltuğuna oturacağı Netflix filmi Spaceman'in oyuncu kadrosuna iki yıldız isim eklendi. Adam Sandler ve Queen Latifah'nın başrolünde yer alacağı Spaceman'in oyuncuları arasına Paul Dano ve Kunal Nayyar eklendi.

Spaceman filmine dev transfer! Oyuncu kadrosuna Paul Dano ve Kunal Nayyar dahil oldu

Geçtiğimiz haftalarda Promising Young Woman filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında ikinci Oscar adaylığını kazanan Carey Mulligan‘ın,Netflix filmi Spaceman‘de rol alacağını duyurmuştu. ‘Cherboyl’ filmiyle Emmy kazanan Johan Renck’in yöneteceği filmin oyuncu kadrosundaki isimler belli olmaya başladı.

Little Miss Sunshine, There Will Be Blood ve Swiss Army Man gibi yapımlarda yer alan Paul Dano ve The Big Bang Theory dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Kunal Nayyar, Spaceman’in oyuncu kadrosuna dahil oldu.

SPACEMAN FİLMİNİN KONUSU

Çek yazar Jaroslav Kalfař’ın The Spaceman of Bohemia romanından uyarlanacak olan film, antik tozlar toplama göreviyle galakside Venüs yakınlarına gönderilen ilk Çek astronotun hikayesini anlatıyor. Aslında bu görev riskli olması nedeniyle diğer ülkeler vatandaşlarını göndermek istemediği için Çek astronot seçilmiştir. Çek astronot ise eşinden ve ailesinden uzakta kalabilmek için bu görevi kabul etmiştir. Uzay görevinde işler tuhaflaştığında ise örümceği andıran bir yaratık ile karşılaşır.

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Netflix
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