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74. Cannes Film Festivali tüm hızıyla başladı! ‘Annette’ filmiyle açılış yaptı

07.07.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

74. Cannes Film Festivali, jüri başkanı Spike Lee, Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho, ABD'li oyuncu Jodie Foster ve İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın sahnede yaptığı Korece, İspanyolca, Fransızca ve İngilizce duyurularla başladı.

74. Cannes Film Festivali tüm hızıyla başladı! ‘Annette’ filmiyle açılış yaptı

İki yıldan uzun süre sonra ilk kez dün kırmızı halının serildiği Cannes Film Festivali'nin açılışında, Fransız yönetmen Leos Carax'ın "Annette" filminin ilk gösterimi yapıldı. Fantastik bir müzikal olan "Annette"de, Adam Driver ile Marion Cotillard başrolleri paylaşıyor.

Açılış töreninde aynı zamanda geçen yıl Palme d'Or (Altın Palmiye) kazanan Parazit (Parasite) filminin yönetmeni Bong Joon Ho ve Cannes'a ilk kez 13 yaşında Martin Scorsese'nin "Taksi Şoförü" filmiyle katılan Jodie Foster onur konuğu olarak yer aldı. 2020'de Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen festivalin bu yılki kutlamalarına, aralarında Pedro Almodovar, Jessica Chastain, Helen Mirren ve Bella Hadid'in de bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

KIRMIZI HALIDA ERIC GARNER VE GEORGE FLOYD’U ANDI

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Jüri başkanı Spike Lee, kırmızı halıda "Dışarı çıkmak iyi hissettiriyor." değerlendirmesini yapan Foster'ı, Fransızca "Vivre la France!" (Çok yaşa Fransa!) nidasıyla yanıtladı. Festivalin ilk siyahi jüri başkanı Lee, 1989'da Cannes'da tartışmalı bir çıkış yapan ve ırkçılığı mizahi dilde anlatan filmi "Do the Right Thing"den bu yana çok az şeyin değiştiğini belirterek 2014'de Eric Garner ve 2020'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatlarını kaybetmelerine değindi. Lee, "Do the Right Thing" filminin çekilmesinin üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen bugün hala "siyahilerin hayvanlar gibi avlanılmasının sona ermesinin" ümit edildiğini vurguladı.

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15 AY SONRA İLK KEZ SİNEMA SALONUNDA

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Jüri üyelerinden Maggie Gyllenhaal da 15 ay sonra ilk kez bir sinema salonuna gireceğini ifade etti. Parazit filminde rol alan oyuncu Song Kang Ho ise jüri üyesi olarak davet edildiğinde "Gerçekten bir festival olacak mı?" diye düşündüğünü aktararak "Bugün burada bulunuşumuz gerçekten bir mucize." dedi.

KÜRESEL SİNEMAYI HAREKETLENDİRECEK

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Festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından küresel sinemayı büyük ölçekte canlandırmayı hedefliyor. Ana yarışmanın jüri başkanlığını Amerikalı yönetmen Spike Lee'nin yapacağı festivalde, 24 film Altın Palmiye için yarışacak. Mayısta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, Kovid-19 salgını nedeniyle 6-17 Temmuz'a ertelenmişti.

(AA)

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