Cannes Film Festivali başlıyor! Dönüşü görkemli olacak

Festivalin düzenlenmesi için koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesini bekleyen yetkilier 6 Temmuz’da açılışın olacağını duyurdu. Geçen yıl salgın yüzünden iptal edilen festivalin kullanılmayan kırmızı halısı bu yıl sosyal mesafe kuralları gereğince küçültüldü. 17 Temmuz’a kadar sürecek olan festivale ünlü Holywood yıldızlarından Matt Damon, Nicole Kidman, Sean Penn ve Timothee Chalamet'in katılması bekleniyor.

ABD'li yönetmen Spike Lee'nin başkanlığını yapacağı 74. Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri bugünki törende basına poz verdi. Spike Lee'ye yardımcı olacak 8 kişilik ekip Fransız ve Senegalli yönetmen ve oyuncu Mati Diop, Fransız sanatçı Mylene Farmer, ABD'li oyuncu Maggie Gyllenhaal, Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, Fransız oyuncu, yönetmen ve sanatçı Melanie Laurent, Brezilyalı yönetmen ve senarist Kleber Mendonça Filho, Fransalı oyuncu Tahar Rahim ve Güney Koreli oyuncu Song Kang-ho isimlerinden oluşuyor.

Festivalin açılışını ise Leos Carax'nın merakla beklenen yeni filmi "Annette" yapacak.



