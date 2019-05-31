Mynet Trend

75 yaşında üniversite bitirdi! Mezuniyet törenine bastonuyla geldi

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 31.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Edirne'de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şevki Kılıç (75), Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü 3 yılda bitirerek mezun oldu. Törene bastonu ile katılan Kılıç, "Hedefim yüksek lisans yapmak" dedi.

75 yaşında üniversite bitirdi! Mezuniyet törenine bastonuyla geldi

Edirne'de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şevki Kılıç, 1983'te İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ne kayıt yaptırmasına rağmen çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemedi. Daha sonra Karabük Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi'nde tarih ve Türk dili bölümlerini kazanan Kılıç, yine öğrenimini sürdüremedi. 3 yıl önce Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kayıt yaptıran Kılıç, 4 yıllık okulu 3 yılda bitirerek, bugün mezuniyet belgesini düzenlenen törenle aldı. Törene elindeki bastonu ile çıkan ve arkadaşlarının 'bastonlu bilge' diye seslendiği Şevki Kılıç, şunları söyledi:

75 yaşında üniversiteyi bitirdi, hedefi yüksek lisans

"İstanbul'da 1983 yılında ilk üniversiteyi kazandığımda çalıştığım için kayıt yaptırıp devam edememiştim. Daha sonra 2011 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandım ama İngilizce dersini veremediğim için okulu bitiremedim. 2015 yılında Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Dili Bölümü'ne yol uzaklığından devam edemedim. 2016 yılında tekrar sınava girerek Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü'nü kazandım ve okumaya başladım. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bana verdiği İngilizce bursu sayesinde 4 yıllık üniversiteyi 3 yılda bitirdim. Çok mutluyum. Zaten çok kitap okuyan birisiydim, hedefim yüksek lisans yapmak."

75 yaşında üniversiteyi bitirdi, hedefi yüksek lisans

Şevki Kılıç'ın lise mezunu olan kızı Deniz Kılıç ise "Babamı o sahnede görünce çok heyecanlandım. Başarısını herkes gibi ben de takdir ediyorum. Babam her zaman okuyan, araştıran bir insandı. Bu durumunu buralara getirdiği için kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

Genç öğrenci arkadaşları ise Şevki Kılıç'ın paylaşımcı ve iyi bir öğrenci olduğunu söyledi. Mezuniyet törenin ardından Şevkı Kılıç ile öğrenci arkadaşları bol bol mezuniyet fotoğrafı çektirdi. (DHA)

75 yaşında üniversiteyi bitirdi, hedefi yüksek lisans


İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
10 yıldır görmediği kızına ulaşmak için çiçek dağıtıyor10 yıldır görmediği kızına ulaşmak için çiçek dağıtıyor
Türkiye'de ilk! Bu kez vatandaşları sahura mehteranlar kaldırdıTürkiye'de ilk! Bu kez vatandaşları sahura mehteranlar kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Şevki Kılıç

En Çok Okunan Trend Haberler

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tavuk üreticisi bütün gün Müslüm Gürses dinledi! Bakın tavuklara ne oldu!

Tavuk üreticisi bütün gün Müslüm Gürses dinledi! Bakın tavuklara ne oldu!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 yıldır görmediği kızına ulaşmak için Taksim’de çiçek dağıtıyor

10 yıldır görmediği kızına ulaşmak için çiçek dağıtıyor

Türkiye'de ilk! Bu kez vatandaşları mehter takımı sahura kaldırdı

Türkiye'de ilk! Bu kez vatandaşları sahura mehteranlar kaldırdı

300 torunlu Hamo Ağa 2 bin kişiye iftar yemeği verdi

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

İstanbul'da ek sefer yapacak otobüs kalmadı

Ek sefer yapacak otobüs kalmadı! 'Kahvehanelerde, kasaplarda bilet satıyorlar'

'Kafa keserim' diyen Suriyeli sınır dışı edilecek

'Kafa keserim' diyen Suriyeli hakkında karar verildi!

Sivas'ta sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti

Mayıs ayında her yer beyaza büründü! Hayatı felç etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.