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  4. 77 yaşındaki Lucien Arkas 4. kez evlendi! Eşinin yaşı gündem oldu

77 yaşındaki Lucien Arkas 4. kez evlendi! Eşinin yaşı gündem oldu

30.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmirli iş insanı Lucien Arkas evliliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında yer alan 77 yaşındaki Lucien Arkas, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile evlenince merak konusu oldu. Bu Arkas'ın dördüncü evliliği...

77 yaşındaki Lucien Arkas 4. kez evlendi! Eşinin yaşı gündem oldu

Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı şirketlerin genel müdürü olan Lucien Arkas döndünce kez evlendi. İzmir'in ünlü iş insanlarından Lucien Arkas'ın kendisinden 42 yaş küçük bir kadınla evlenmesi olay oldu.

77 yaşındaki Lucien Arkas, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile evlendi. Lucien Arkas, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Arkas Bağları'nda düğün yaptı.

Ekran Alıntısı

NİKAHI TUNÇ SOYER KIYDI

Çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıyarken, Lucien Arkas'ın şahitliğini, İzmir'in Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak yaptı.

Lucien Arkas ile Merve Sakallı, Arkas Holding'in de ofislerinin bulunduğu Mistral Kule'de tanışmış ve birkaç ay önce birlikte olmaya başlamışlardı. Arkas ve Sakallı çifti kısa sürede ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
aşık olmuştur kesin 77 yaşındaki adama
ahh AŞK (para) sen neler yaptırıyorsun böyle
nekadar itici bunun neresi aşk ya sadece para mal mülk miğdesizlik yuhh diyorum

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