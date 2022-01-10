79. Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu! Ödül töreni düzenlenmedi

Altın Küre Ödülleri, dün gece Beverly Hills’teki bir otelde yapılan etkinlikle sahiplerini buldu. Kırmızı halının yapılmadığı törene ünlü isimler ve medya katılmadı. Ödülün kazananları Twitter üzerinden yapılan bir açıklamayla duyuruldu. 2022 Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında üç ödülle The Power of the Dog öne çıkarken; Succession, En İyi Dizi seçildi. İşte 79. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...

SANATÇILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

HFPA -Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) geçtiğimiz yıllarda ayrımcı politkası nedeniyle ünlü isimlerden tepki görmüştü. Adayların belirlenme sürecinde usülsüz yapılması ve seçmen komitesinde ırkçılık yapıldığı iddialarıyla tören protesto edilmişti. Pek çok ünlü isim 79. Altın Küre Ödül törenine katılmayacağını açıklamıştı. Tom Cruise tepkisin ödüllerini iade ederek göstermişti. NBC kanalının ödül töreninin yayınlamayacağını duyurmasının ardından Altın Küre bu yıl oldukça sade bir etkinlikle tamamlandı.

SİNEMA

Drama dalında en iyi film: The Power of the Dog

Komedi ya da müzikal dalında en iyi film: West Side Story

Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Nicole Kidman- Being the Ricardos

Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Will Smith- King Richard

Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Rachel Zegler- West Side Story

Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Andrew Garfield- tick, tick… Boom!”

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose- West Side Story

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kodi Smit-McPhee- The Power of the Dog

En iyi animasyon: Encanto

En iyi yabancı film: Drive My Car (Japonya yapımı)

En iyi senaryo: Kenneth Branagh- Belfast

En iyi yönetmen: Jane Campion- The Power of the Dog

En iyi orijinal şarkı: No Time to Die- Billie Eilish

En iyi müzik: Hans Zimmer- Dune

TELEVİZYON

En iyi drama dizisi: Succession

En iyi komedi dizisi: Hacks

En iyi mini dizi: The Underground Railroad

Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Michaela Jae Rodriguez- Pose

Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Jeremy Stron- Succession

Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu: Jean Smart- Hacks

Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis- Ted Lasso

Mini dizide en iyi kadın oyuncu: Kate Winslet- Mare of Easttown

Mini dizide en iyi erkek oyuncu: Michael Keaton- Dopesick

En iyi yardımcı erkek oyuncu: O Yeung-su- Squid Game

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Sarah Snook- Succession



