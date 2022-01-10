79. Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu! Ödül töreni düzenlenmedi

- Altın Küre Ödülleri, dün gece Beverly Hills’teki bir otelde yapılan etkinlikle sahiplerini buldu. Kırmızı halının yapılmadığı törene ünlü isimler ve medya katılmadı. Ödülün kazananları Twitter üzerinden yapılan bir açıklamayla duyuruldu. 2022 Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında üç ödülle The Power of the Dog öne çıkarken; Succession, En İyi Dizi seçildi. İşte 79. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...
SANATÇILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
HFPA -Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) geçtiğimiz yıllarda ayrımcı politkası nedeniyle ünlü isimlerden tepki görmüştü. Adayların belirlenme sürecinde usülsüz yapılması ve seçmen komitesinde ırkçılık yapıldığı iddialarıyla tören protesto edilmişti. Pek çok ünlü isim 79. Altın Küre Ödül törenine katılmayacağını açıklamıştı. Tom Cruise tepkisin ödüllerini iade ederek göstermişti. NBC kanalının ödül töreninin yayınlamayacağını duyurmasının ardından Altın Küre bu yıl oldukça sade bir etkinlikle tamamlandı.
SİNEMA
- Drama dalında en iyi film: The Power of the Dog
- Komedi ya da müzikal dalında en iyi film: West Side Story
- Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Nicole Kidman- Being the Ricardos
- Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Will Smith- King Richard
- Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Rachel Zegler- West Side Story
- Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Andrew Garfield- tick, tick… Boom!”
- En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose- West Side Story
- En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kodi Smit-McPhee- The Power of the Dog
- En iyi animasyon: Encanto
- En iyi yabancı film: Drive My Car (Japonya yapımı)
- En iyi senaryo: Kenneth Branagh- Belfast
- En iyi yönetmen: Jane Campion- The Power of the Dog
- En iyi orijinal şarkı: No Time to Die- Billie Eilish
- En iyi müzik: Hans Zimmer- Dune
TELEVİZYON
- En iyi drama dizisi: Succession
- En iyi komedi dizisi: Hacks
- En iyi mini dizi: The Underground Railroad
- Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Michaela Jae Rodriguez- Pose
- Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Jeremy Stron- Succession
- Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu: Jean Smart- Hacks
- Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis- Ted Lasso
- Mini dizide en iyi kadın oyuncu: Kate Winslet- Mare of Easttown
- Mini dizide en iyi erkek oyuncu: Michael Keaton- Dopesick
- En iyi yardımcı erkek oyuncu: O Yeung-su- Squid Game
- En iyi yardımcı kadın oyuncu: Sarah Snook- Succession
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