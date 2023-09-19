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  4. 8 ay önce eşi hayatını kaybetmişti! Elif Karlı'dan duygu dolu sözler

8 ay önce eşi hayatını kaybetmişti! Elif Karlı'dan duygu dolu sözler

19.09.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Elif Karlı'nın 1993 yılında evlendiği Cengiz Karlı geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetti. Elif Karlı, eşine olan özlemini Instagram sayfasında kaleme aldığı yazı ile dile getirdi.

Şarkıcı Elif Karlı'nın 1993 yılında Cengiz Karlı ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten 2 çocukları olmuştu. Cengiz Karlı geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetti.

Elif Karlı acısını, özlemini sosyal medyadan paylaştı. "Dertleşelim mi?" diyerek sözlerine başlayan ünlü şarkıcı şunları söyledi:

"Ömrümün en güzel başlangıcıydı seni tanıdığım gün. 30 yılda kaldı...
Gideliyse tam 8 ay...
Nasıl mıyım? Bir kere kalbim çok kırık. Hiçbir şey eskisi gibi değil, eskisi gibi de olamaz zaten. Ailem eksildi. Allah'ım geri de kalanları çocuklarımı, ailemi lütfen koru. Omurgalı, inançlı insanlarla yollarımızı birleştir.

Ekran Alıntısı

Allah’a her gün şükür etme sebeplerimden bir tanesi de ‘teşekkür ederim Allah'ım beni güçlü bir ruhla yarattığın için’ Hatta gücüme daha da güç katmak için dualarım, çabam bundan sonra içimde hem bir sakinlik hem de fırtına var... Değiştim artık, hırslandım, az alıngan oldum bir o kadar da girişken, hareketli...
Sen benim kalbimsin. Seninle çizdiğimiz yolları tek başıma yürüyeceğim artık. Yol uzun... Başta zordu yine zor hoş ama sorumluluklarım var. İşte bu yüzden toparlandım. Ara ara fena bir dert basıyor tabi tam bir efkâr... Bilmediğim duygular. Öğrendim işte...

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SESİNİN OLDUĞU VİDEOLARI İZLEYEMİYORUM

İyi ki çok değer bildim ve aldım tabi... Halâ fotoğraflarına çok bakamıyorum hele sesinin olduğu videolarını izleyemiyorum. Böyle elim gidiyor, açıyorum, göz ucuyla seyredeyim diyorum pis bir çaresizlik, derin özlem oluşuyor içimde hemen kapatıyorum. Aa bir de whatsapp mesajlarımız var. Hepsi kayıtlı tabi ama onları da tam okuyamıyorum. Diyorum vardı -dı işte daha geçen sene atmış bu mesajları diye... Biliyor musunuz? Ben O’na mesaj atardım o arardı sesimi duymak için... Hikâye bu kadar... Geldin, dokundun, gittin...
Meleğim şimdi her şeyle, herkesle tek başıma mücadele zamanı... Kendime çok kolaylıklar diliyorum. Hayırlar diliyorum. İyi günler kendime, sadece sevdiklerime, kalben sevenlerime... Çünkü ben yüreğin taa içinden sevilmeye, sevmeye alışkınım.
Ben bu duygularla uyandım döktüm içimi e siz nasılsınız?""

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