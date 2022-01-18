8 aydır kayıp olan kedisini telefondaki miyavlama sesinden tanıdı! Özlem sona erdi

Essex’te yaşayan bir kadın sekiz ay öncesinde Barnaby adını verdiğini kedisinin kaybolmasıyla adeta yıkıldı. O ve ailesi günlerce sokak sokak Barnaby’i aradı ancak bulamadı. Kaybolmadan önce kendisine olası kötü bir duruma karşı çip taktırmıştı fakat bu uygulamanın da düzgün çalışmadığını fark etti. 8 ay boyunca kendisini arayan kadın tam ümidini kaybettiği sırada büyük bir sürpriz yaşandı. Veterinerle konuştupğu sırada telefondan bir “miyav” sesi duyan Lawrence, kedisini anında tanıdı ve onunla kavuşmak için yola çıktı.

BAŞKA BİR KEDİSİ İÇİN VETENERİNERİ ARADI

Başak bir kedisinin sağlık sorunu nedeniyle veterinerle telefon konuşması yaptığını dile getiren Lawrence, tanıdık bir miyavlama sesi duyduğunu belirtti. Veterinere kedinin fiziksel görüntüsü hakkında sorular sordu. Miyavlayan kedinin siyah renkli ve arka ayaklarında beyaz lekeler olduğunu öğrendiğinde Barnaby’yle evde çekilen fotoğrafları yanına alıp hayvan hastanesine gitti. İçeriye girer girmez yanılmadığını, telefonda duyduğu sesin Barnaby’ye ait olduğunu gördü.

Hastanede çalışan veteriner ve personele fotoğrafını gösteren Lawrence, “Görünce hemen yanına koştum ve kucakladım. Sekiz aydır görmemiştim. Onu görünce ağlamaya başladım sevinçten. Sesi farklıdır, ayırt edebiliyorum ben” dedi.



