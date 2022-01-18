Dünyanın en büyük kedisi! Sahibi taşımakta büyük zorluk yaşıyor

Küçük Rus kasabası Stary Oskol'da yaşayan Yulia Minina, yaklaşık iki yıl önce Maine Coon cinsi bir kedi evlat edindi. Sütlü içeceklere olan sevgisinden dolayı kedisine Kefir ismini veren Minina, evcil hayvanının büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadı. Kedisinin hemcinslerine kıyasla hızla büyüdüğünden söz eden Minina, “Sıradan bir bebeğin bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmemiştim” diyerek durumu açıkladı.

“HÂLÂ YAVRU KEDİ OLARAK KABUL EDİLİYOR”

Sosyal medya hesabından kedisiyle ilgili sık sık paylaşımlar yapan Minina, kullanıcıların photoshop iddialarını tamamen reddediyor. Kedisi Kefir’in 1 yıl 11 aylık olduğunu ve 12.5 ağırlığında olduğundan söz eden Minina, “Maine Coons 3-4 yıla kadar büyür. Bu nedenle daha da büyümesi gerektiğini düşünüyorum. Hâlâ bir yavru kedi olarak kabul ediliyor.” dedi.

Kedisinin oldukça akıllı ve uysal olduğundan söz eden Minina, “Eve misafir geldiğinde ilk olarak onları inceliyor. Sonrasında ise başını okşamaları için yanlarına sokuluyor. Kefir’in en kötü alışkanlığı ise geceleri üzerime çıkıp uyumayı sevmesi. Yavruyken bana bir rahatsızlık vermiyordu ama şimdi irileşti, daha ağır hale geldi” diye konuştu.



