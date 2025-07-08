8 buçuk metrelik piton, 61 yaşındaki adamı yuttu! Köylüler şişen yılanı tesadüf buldu...

Endonezya'da bir çiftçinin dev bir pitonun karnında ölü bulunduğu anlar dehşet verici bir videoyla ortaya çıktı. 61 yaşındaki La Noti, Cuma sabahı Güneydoğu Sulawesi'de hayvanlarına bakarken 8 metrelik yılanın saldırısına uğradı.

Otlarından arasından çıkan piton yaşlı adaın bacağına yapıştı. Kendini savunacak hiçbir silahı olmayan çiftçi, ezilerek öldürüldü ve bütün olarak yutuldu. Eve dönmeyince ertesi gün endişeli ailesi alarma geçti.

ŞİŞEN YILANI GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİLER

Motosikletini Majapahut Köyü'nde yol kenarında terk edilmiş halde bulmaları üzerine yerel halk büyük bir arama ekibi kurdu. Çalışmalar sırasında şişmiş yılan bir bahçe kulübesinden sadece birkaç adım ötede, çalılıkların arasında yatarken bulundu. Ekipler yılanın midesindeki avın ağırlığıyla hareketsiz duran sürüngeni yakalayıp ikiye böldü.

La Noti'nin tamamen giyinik bedeni pitonun midesinin içinde bulundu. Olay yerinde çekilen dehşet verici bir videoda, yerel halkın La Noti'nin 1.62 boyundaki kalıntılarını çıkarmak için yılanın orta kısmını nasıl titizlikle kestiği görülüyor. Yakınları ise olanları izliyor. Cesedi daha sonra defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.