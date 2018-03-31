Tören öncesi basın mensuplarının sorularını cevplayan Perran Kutman, kalbin önemine dikkat çekerken, "İyi kalpli olmak bir meziyet olarak geçmemeli. Herkes iyi kalpli olmak zorunda" dedi.

Ekranlarda olmamasının nedenini açıklayan usta sanatçı, "Saat 8'de başlayıp 12'de biten dizi mi olur? Böyle bir işin içinde olmam. İnternet dizileri var şu an, ama ben yer alacaksam geniş kitlelere hitap etmem gerekir. İmkanlar dediğim gibi olursa internete göre televizyonu tercih ederim" şeklinde konuştu.

"SAATLERİM KIYMETLİ"

Dizileri takip etmediğini belirten Perran Kutman, "Benim saatlerim çok kıymetli bu kadar uzun bir saatimi veremem. Herkesin zamanı kıymetlidir ama onca saat televizyon karşısında olarak bir diziyi izlemem" dedi. Perran Abla'nın yeniden çekileceği yönünde çıkan iddialara da cevap veren Kutman, "Bu dakikadan sonra daha olmaz. O proje tadında bırakılması gerekir. Artık zaten benden Perran abla değil de, Perran teyze olur" dedi.

"ÇOK GÖZYAŞI DÖKTÜM"

"En çok kalbinizi kıran olay ne oldu?" sorusuna Perran Kutman, "Arka arkaya çok sevdiğim insanı kaybettim. Onlar için çok gözyaşı döktüm, döküyorum da. Geçenlerde mutluluk gözyaşları döktüm mesele. Geçenlerde Ezo Sunal evlendi, abisinin kolunda salona girdi. Onların o halini görünce çok duygulandım ve mutluluk gözyaşı döktüm. O kadar yıpratan bir meslekteyiz ki herkes zamanından önce gitti. Onlar gittikçe kendimi yalnız hissetmeye başladım. Onlar benim koruyucularımdı" diyerek, gözyaşlarına hakim olmadı.