8. Gün 2. yeni bölümü izle: Hayati, Bahar'ı inandırabilecek mi? (8. Gün oyuncuları ve konusu nedir?)

Gün 2. yeni bölümü ile bu akşam atv ekranında izleyici karşısına çıkıyor. İlk bölümü ile seyircilerden olumlu yorumlar alan 8. Gün yeni bölümde Şehnaz, tutulduğu yerden kurtulabilecek mi merak ediliyor. Aziz, Şehnaz'ın yazılımı sakladığını düşünür ve kızı Bahar'ın peşine düşer. Onu korumak ise Hayati'nin üstüne kalır. 8. Gün yeni bölümde neler olacak? 8. Gün oyuncuları kimlerdir? İşte 8. Gün 2. yeni bölüm fragmanı, özeti ve hikayesi... 8. GÜN 2. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Gün ilk bölümde Bahar, peşindeki adamlardan kaçarken karşısına çıkan Ozan'ın Aziz'in adamı olduğunu bilmemektedir. Ve finalde Hayati'nin karşısına çıkıp "Ben senin babanım" sözleri ile de şok olur. Şehnaz jete binmeden önceki gece, Selçuk'la yaptığı plan sayesinde yazılımın kopyasını güvenli bir yerde tutmayı başarmıştır. 8. Gün yeni bölümde ise yazılımı yok ettiğini söylese de Aziz inanmaz; Şehnaz'ı kızına zarar vermekle tehdit eder. Aziz'in karanlık yüzünü gören Şehnaz, tutulduğu yerden kurtulmanın yollarını arar. Hayati'nin babası olduğu gerçeğini asla kabullenmeyen Bahar, ölen annesinin adını temize çıkarmak için kolları sıvar; öncelikle Selçuk'un izini sürecektir. Bahar istemese de Hayati ona bu yolda yardım etmeye hazırdır. Hayati, geriye kalan sınırlı ömrünü kızı için uzatmanın yollarını düşünmeye başlar. "Benim babam öldü!"

8. Gün yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de #atv'de! #sekizincigün @8guntvdizi pic.twitter.com/YuaFkJGZXG — atv (@atvcomtr) 24 Mart 2018 Kemal'le Hayati arasındaki husumet Bahar sayesinde bir süreliğine tatlıya bağlansa da Kemal'in Hayatiyle ilgili planları çoktan başlamıştır. Bahar, Ozan'ın başını belaya soktuğu için kendini sorumlu hisseder, Ozan iyileşmeden onu bırakmaz. Hayati Ozan'a güvenmiyordur, bu yüzden işini sağlama alır. Ozan ise Bahar konusunda Aziz'i inandırmayı başarır. 8. Gün 2. yeni bölüm izle (26 Mart Pazartesi 20.00 atv) 8. GÜN İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Bahar, eşi Ahmet'le çok mutlu bir hayat sürerken annesi Şehnaz'ın ani ölüm haberiyle perişan olur. Başarılı bir yazılım mühendisi olan Şehnaz ölmeden önce, ülke güvenliği için bir devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımını tamamlamış ve bu sayede çalıştığı şirketin gözbebeği olmuştur. Şehnaz, yazılım aktif hale getirilecekken büyük bir sorunla karşılaşır; sisteme sızılmıştır. Bu, Tek kurşun atmadan ülkeyi ele geçirebilecekleri anlamına geliyordur. Şehnaz, bu felakete engel olmaya çalışırken sisteme sızan adamlar tarafından durdurulur ve tuzağa düşürülür. Şehnaz'ın ölüm haberi tüm ülkede büyük bir şok etkisi yaratır. Bahar ise annesinin öldüğüne başta inanmasa da bu durumu kabullenmek zorunda kalır. Şehnaz'ın ölümüne sebep olanlar şimdi Bahar'ın peşindedir; Bahar'a hayatının en kötü gecesini yaşatırlar. Bu karanlık adamların başında Ozan vardır. Tüm hayatı bir anda alt üst olan Bahar, artık yolun sonuna gelmiştir. Bu sefer de karşısına eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati çıkar. Bundan sonra Bahar için hiçbir şey ve hiç kimse eskisi gibi olmayacaktır.

8. GÜN GENEL HİKAYESİ Bahar, zeki, hayat dolu, neşeli bir kızdır. Zenginlik içinde büyümüştür. Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken bir gün her şey tersine döner. Agna Şirketi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan annesi Şehnaz öldürülmüştür.Bahar güvenli hayatından karanlık bir dünyaya savrulur. Annesini öldürenler,bilmediği bir nedenden dolayı şimdi Bahar'ın peşindedir. Bahar, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da annesinin cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Sürprizlerle dolu bu serüvende yolu ummadığı biriyle kesişir. Eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati'yle işbirliği yapmak zorunda kalır. Bu zorunluluk zamanla ikisininde hiç hesaba katmadığı kuvvetli bir bağa dönüşür. Bu bağ adeta iki farklı dünyanın çarpışması gibidir. Hayati, Bahar sayesinde içindeki temiz duyguları keşfederken Bahar ise kendi karanlık tarafıyla yüzleşir. Bahar bu yolda kirlenecek,Hayati ise kirli hayatını temize çekecektir.Hayati'yle birlikte çıktığı bu yolda güvendiği birçok insanın maskelerinin düştüğünü görür.