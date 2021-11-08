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8 Kasım Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta Hakan Uran hasta mı, sağlık durumu nasıl?

08.11.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neler Oluyor Hayatta sabah programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Neler Oluyor Hayatta programı Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı tarafından sunuluyor. Ancak Hakan Ural'ın bir süredir programda yer almayışı seyircilerin dikkatini çekti. Hakan Ural'ın sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

8 Kasım Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta Hakan Uran hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Neler Oluyor Hayatta sunucusu olan Hakan Ural, programa katılamadı. Ural, programda neden yer almadığına ilişkin, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Ural, sağlık durumunun her geçen gün zorlaştığını ifade etti. İşte merak edilenler...

HAKAN URAL NEDEN YOK?

Hakan Ural, 8 Kasım Pazartesi günü Neler Oluyor Hayatta programında yer almadı. Hakan Ural'ın programdan ayrılmadığı, sağlık problemleri nedeniyle ara verdiği öğrenildi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ural, "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı." ifadelerini kullandı. Hakan Ural, sağlık sorunlarını atlattığında programa geri dönecek.

8 Kasım Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta Hakan Uran hasta mı, sağlık durumu nasıl?

Birkaç gün programda olmayacağını belirten Ural, Instagram'dan şu açıklamada bulundu: "Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar."

Ural'ın paylaşımının altına sevdiklerinden çok sayıda geçmiş olsun dilekleri geldi.

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Hakan Ural
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