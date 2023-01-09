8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Teşkilat, MasterChef reytingleri...

8 Ocak reyting sonuçları açıklanıyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar, yayı hayatında daha uzun soluklu yer alıyor. 7 Ocak'ta Gönül Dağı dizisi reytinglerde birinci gelmişti. Peki 8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Teşkilat, MasterChef reytingleri...
8 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında, haberimiz güncellenecek.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 ATV ANA HABER ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 HABER ONU SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 STAR ANA HABER STAR TV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
9 ATV ANA HABER ATV
10 HABER ONU SHOW TV