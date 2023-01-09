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8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Teşkilat, MasterChef reytingleri...

09.01.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları araştırılıyor. Geçtiğimiz gün ekranlarda birçok film ve dizi projesi vardı. MasterChef programında finalist belli oldu. Heyecan dolu Teşkilat dizisi TRT 1 ekranlarında yerini aldı. Peki 8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Teşkilat, MasterChef reytingleri...

8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Teşkilat, MasterChef reytingleri...

8 Ocak reyting sonuçları açıklanıyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alan yapımlar, yayı hayatında daha uzun soluklu yer alıyor. 7 Ocak'ta Gönül Dağı dizisi reytinglerde birinci gelmişti. Peki 8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Teşkilat, MasterChef reytingleri...

8 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI M?

8 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında, haberimiz güncellenecek.

8 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Teşkilat, MasterChef reytingleri...

7 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 ATV ANA HABER ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 STAR ANA HABER STAR TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
9 ATV ANA HABER ATV
10 HABER ONU SHOW TV

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