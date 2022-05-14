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8.Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

14.05.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 8. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Kurmaca kategorisinde Volkan Güney Eker yönetmenliğindeki “Larva” filmi, Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülü Semih Sağman yönetmenliğindeki “Gulab Gul” filminin oldu.

8.Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Üç gün süren festival 11 Mayıs’ta SAÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreniyle son buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği yapılan festivalde Türkiye ve 100’e yakın ülkeden üniversite öğrencisi, 1000’i aşkın kısa film ile yarıştı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Ön incelemenin ardından kurmaca ve belgesel kategorilerinde 20 filmden dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Kurmaca kategorisinde birincilik ödülünü, Volkan Güney Eker yönetmenliğindeki “Larva” filmi aldı.

İkincilik ödülü ise Ayşe Akbulut ve Selvinaz Özdemir yönetmenliğindeki “Things” filmine ve üçüncülük ödülü Celal Yücel Tombul yönetmenliğindeki “Mary” filmine verildi.

Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülü Semih Sağman yönetmenliğindeki “Gulab Gul” filmine, ikincilik ödülü Razan Hassan yönetmenliğindeki “In Between Glass and Wall” filmine ve üçüncülük ödülü Fatih Ertekin yönetmenliğindeki “Yaylacı” filmine verildi.

Bu yıl sıfır atık temasıyla Çevre Özel Ödülü’nü ise Engin Ökmen “Please” filmiyle aldı.

Festivalde oyuncular Zeynep Gülmez, Reha Özcan ve Ruhi Sarı’ya; Yönetmen Derviş Zaim’e; Yapımcı Mehmet Bozdağ ve ekibine onur ödülü takdim edildi.

SAKARYA’DA FİLM PLATOSU

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Festival kapsamında Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi de konuk oldu. Dizinin proje mimarlığını, senaristliğini ve yapımcılığını yapan Yönetmen Mehmet Bozdağ, Sakarya Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, “Evime ve yuvama geldim. Biraz da heyecanlıyım. Benim yolculuğum Sakarya’da başladı. Ben tarihi Sakarya’daki kıymetli hocalarımdan öğrendim. Türkiye’de yaşıyorsanız farklı milletlerin kültürlerini anlamak zorundasınız. Sakarya bana farklı coğrafyaları anlamanın ve anlamlandırmanın kapılarını açtı. Sayın Belediye Başkanımız, beni sıkıştırıyor ben de buradan cevap vereyim, Sakarya’da mutlaka bir plato kuralım” dedi. (DHA)

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