8 yaşındaki çocuk kodlama dersi veriyor!

Çin’in video paylaşım sitesi Bilibili’de ağustostan beri kodlama dersleri veren 8 yaşındaki Vita’nın yaklaşık 60 bin takipçisi var. Vita’nın dersleri şu ana kadar 1 milyondan fazla görüntülendi.

'UZUN SÜRELİ BİR İŞ'

Vita “Kodlama öğrenmek kolay da değil, zor da değil. En azından sandığınız kadar zor değil. Öğretirken aynı zamanda yeni şeyler öğreniyorum” diyor. Kodlamanın “uzun süreli bir iş” olduğunu söyleyen çocuk “Ama uygulamayı indirip hemen öğrenmeye başlayabilirsiniz” dedi.

Derslerinde Apple’ın tasarladığı bir kodlama uygulamasını aşama aşama anlatan Vita’nın öğrencileri çoğunlukla diğer çocuklar ve gençlerden oluşuyor. Bu süreçte en büyük destekçisiyse babası Zhou Ziheng. Oğlunun videolarının kurgusunu yapan ve kanalın işleyişine yardım eden, çevirmen ve programlama öğretmeni Zhou oğluna nasıl kod yazacağını o henüz 5 yaşındayken öğretmiş.

BABASI DESTEK OLUYOR

Vita kasımda Şanghay Bilgisayar Endüstrisi Birliği’nin düzenlediği kodlama yarışmasına da katıldı. Babasının yardımıyla iki ay boyunca C++ programlama dilini öğrenen Vita en küçük katılımcılardan biri olmasına rağmen finale kalabildi. Oğlunun başarısına dair açıklamada bulunan babası “Ona ‘olağanüstü bir şey yapmadın’ dedim. Bu, kodlamayı öğrenmesinde sadece bir adım” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki bu eğilim, Çin yönetiminin teknoloji konusundaki inisiyatifi de göz önüne alındığında ebeveynlerin evlatlarının ileride kodlama bilmesinin zorunlu olduğu düşüncesine dayanıyor. Yapay zeka ve robotbilim alanında büyük yatırımlar yapan Çin’de yönetim, ilk ve ortaokullarda programlama öğretimi yapılmasını öneren bir yapay zeka gelişim planını 2017’de duyurmuştu. Yapay zeka konusunda ilk ders kitabı da ülkede geçen sene yayımlanmıştı.