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8 yaşındaki çocuk kodlama dersi veriyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Çin’in Şanhay şehrinde yaşayan 8 yaşındaki Vita Zhou henüz ilkokula bile başlamadı ancak şimdiden internet üzerinden kodlama öğretiyor. Ülkede Vita'nın yaşıtları arasında kodlama öğrenimi giderek yaygınlaşıyor.

8 yaşındaki çocuk kodlama dersi veriyor!

Çin’in video paylaşım sitesi Bilibili’de ağustostan beri kodlama dersleri veren 8 yaşındaki Vita’nın yaklaşık 60 bin takipçisi var. Vita’nın dersleri şu ana kadar 1 milyondan fazla görüntülendi.

'UZUN SÜRELİ BİR İŞ'

Vita “Kodlama öğrenmek kolay da değil, zor da değil. En azından sandığınız kadar zor değil. Öğretirken aynı zamanda yeni şeyler öğreniyorum” diyor. Kodlamanın “uzun süreli bir iş” olduğunu söyleyen çocuk “Ama uygulamayı indirip hemen öğrenmeye başlayabilirsiniz” dedi.

Derslerinde Apple’ın tasarladığı bir kodlama uygulamasını aşama aşama anlatan Vita’nın öğrencileri çoğunlukla diğer çocuklar ve gençlerden oluşuyor. Bu süreçte en büyük destekçisiyse babası Zhou Ziheng. Oğlunun videolarının kurgusunu yapan ve kanalın işleyişine yardım eden, çevirmen ve programlama öğretmeni Zhou oğluna nasıl kod yazacağını o henüz 5 yaşındayken öğretmiş.

BABASI DESTEK OLUYOR

Vita kasımda Şanghay Bilgisayar Endüstrisi Birliği’nin düzenlediği kodlama yarışmasına da katıldı. Babasının yardımıyla iki ay boyunca C++ programlama dilini öğrenen Vita en küçük katılımcılardan biri olmasına rağmen finale kalabildi. Oğlunun başarısına dair açıklamada bulunan babası “Ona ‘olağanüstü bir şey yapmadın’ dedim. Bu, kodlamayı öğrenmesinde sadece bir adım” ifadelerini kullandı.
Ülkedeki bu eğilim, Çin yönetiminin teknoloji konusundaki inisiyatifi de göz önüne alındığında ebeveynlerin evlatlarının ileride kodlama bilmesinin zorunlu olduğu düşüncesine dayanıyor. Yapay zeka ve robotbilim alanında büyük yatırımlar yapan Çin’de yönetim, ilk ve ortaokullarda programlama öğretimi yapılmasını öneren bir yapay zeka gelişim planını 2017’de duyurmuştu. Yapay zeka konusunda ilk ders kitabı da ülkede geçen sene yayımlanmıştı.

ÇOCUKLARINA KODLAMA ÖĞRETEMEYEN AİLELER ÇOCUKLARINI KURSA YOLLUYOR

Çinli internet analiz firması Analysys’e göre ülkedeki programlama eğitimi pazarı 2017’de 7,5 milyar yuan (6 milyar 191 milyon TL) iken bu rakam 2020’de 37.7 milyar yuan (31 milyar 114 milyon TL) olacak. Çocuklarına bireysel olarak kodlama öğretemeyen aileler ise çocuklarını kodlama öğreten kurumlara yolluyor.
Pekin merkezli Tongcheng Tongmei de bu merkezlerden biri. En genç öğrencisi üç yaşında bir çocuk olan kurumun genel müdürü Pan Gongbo'ya göre 6 ya da 7 yaşındaki çocuklar kod öğrenmek için gerekli bilişsel gelişime sahip
Pan "Çin devlet okullarında programlama eğitimi gelişen ülkelere kıyasla çok geç başlıyor. O nedenle okul sonrası kodlama eğitimi veren kurumumuz bu eksikliği gideriyor.


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çin Vita Zhou kodlama dersi

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Çin öyle bir bilim ordusu yetiştiriyor ki, korkun! Bilişim ordusu! Askeri ordudan beter. Bizimkiler uyusun ancak. Uyandıklarında yeni süper güce merhaba diyecekler, elleri kolları bağlı yeni teknolojileri izleyecekler. Genç ülke olmak bir anlam ifade etmiyor! Genç ve eğitimli ülke olmak asıl mesele!!
Senden başlayalım. Ne yaptın ya da ne yapıyorsun mesela?
Bizde organik hoşafla ödül alıyoruz ödülüde tübitak veriyor
Bizimkilerde körpecik çocukları Kuran Kursuna göndersin..
türkiye kaçıncı sırada bu bilinçlenmede
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