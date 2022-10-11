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Pitbull vahşeti: 8 yıl bakıp büyüttüler! İki çocuklarının canını aldı

11.10.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Tennessee eyaletinde korkunç bir saldırı meydana geldi. Bir aile 8 yıldır bakmakta oldukları iki köpeği tarafından saldırıya uğradı. Dakikalarca süren bu saldırı, annenin tüm çabalarına rağmen engellenemedi. Ailenin iki çocuğu da olay yerinde can verirken, annenin de ağır yaralı olduğu açıklandı.

Pitbull vahşeti: 8 yıl bakıp büyüttüler! İki çocuklarının canını aldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan bir ailenin 8 yıldır baktıkları Pitbull cinsi iki köpek aileye saldırdı. Talihsiz olayda 5 aylık Hollace Dean ve 2 yaşındaki Lilly Jane isimli çocukları hayatını kaybetti. Anne Kirstie Jane Bennard ise çocukların kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı.

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BAŞARAMADI

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30 yaşındaki Kristie Jane Bennard, köpeklerin çocuklarına saldırması üzerine 10 dakikalık umutsuz bir mücadele vererek saldırıyı önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Çocuklar olay yerinde can verdi, anne ise hızla hastaneye kaldırıldı.

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''KALICI BİR HASAR YOK''

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Baba Colby Bennard'ın amcası Jeff Gibson Anne Bennard'ın durumunun stabil olduğunu açıkladı. Ancak talihsiz kadının bütün vücudunda sayısız ısırık izi ve dikiş olduğu aktarılırken, vücudunun büyük kısmının da sargıda olduğunu aktardı. Gibson paylaşımında, "Hiç iyileşmeyecek bir kalpten başka kalıcı bir hasar yok gibi duruyor" dedi.

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SEBEBİ BİLİNMİYOR

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Anne Bennard'ın arkadaşı Kelsey Canfield, Cheeck ve Mia adlı köpeklerin 8 yıldır herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermediğini söyledi. Evcil hayvanların neden bu şekilde saldırganlaştıklarının hala bilinmediğini söyleyen Canfield, "Çocuklar, Bennard'ın her şeyiydi. Bir tehlike olsaydı köpekleri asla çocuklarının yanına yaklaştırmazdı" diye konuştu.

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Pitbull
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