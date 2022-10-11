Kalçası ve parmakları kırıldı! Saldırganlar hindi çetesi çıktı... Ölüm cezasına çarptırıldılar

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Celista bölgesinde yaşayan bir adam saldırıya uğradığını belirterek Chase RCMP (Kanada Karaliyet Atlı Polisi) yardım istedi. Polis ekiplerini olay yerine geldiğinde kalça kemiği ve el parmakları kırılmış bir adam fark ettiler. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yara izlerine rastlanan adam bir horozun eşlik ettiği hindilerin saldırısına uğradığını belirtti.

CEZALARI BELLİ OLDU

Hindilerin saldırısı sonucunda yaralanan adamın şikeyeti üzerine hayvanlar tutuklandı. Günlerce yataktan kalkamayan adama saldıran hindilerin mahkeme doğrultusunda ölüm cezasına çarptırılmasına karar verildiği açıklandı.



