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  4. Kalçası ve parmakları kırıldı! Saldırganlar hindi çetesi çıktı... Ölüm cezasına çarptırıldılar

Kalçası ve parmakları kırıldı! Saldırganlar hindi çetesi çıktı... Ölüm cezasına çarptırıldılar

11.10.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir adam horozun eşlik ettiği bir hindi çetesinin saldırısına uğradı. Polise durumu haber vermesi üzerine ortaya çıkan olayda adamın kalçasını ve el parmaklarının kırıldığı belirtildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar bulunan adam hastaneye kaldırıldı.

Kalçası ve parmakları kırıldı! Saldırganlar hindi çetesi çıktı... Ölüm cezasına çarptırıldılar

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Celista bölgesinde yaşayan bir adam saldırıya uğradığını belirterek Chase RCMP (Kanada Karaliyet Atlı Polisi) yardım istedi. Polis ekiplerini olay yerine geldiğinde kalça kemiği ve el parmakları kırılmış bir adam fark ettiler. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yara izlerine rastlanan adam bir horozun eşlik ettiği hindilerin saldırısına uğradığını belirtti.

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CEZALARI BELLİ OLDU

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Hindilerin saldırısı sonucunda yaralanan adamın şikeyeti üzerine hayvanlar tutuklandı. Günlerce yataktan kalkamayan adama saldıran hindilerin mahkeme doğrultusunda ölüm cezasına çarptırılmasına karar verildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada hindi saldırı
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