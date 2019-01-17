TREND

8 yıllık esaret Türkiye sayesinde son buldu

ege.yildirim ege.yildirim
HABER  | 17.01.2019 23:03 | Son Güncelleme

Yaklaşık 8 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde mahsur kalan 4 çocuk annesi Sudanlı Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın çalışması sonucu Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine gitti.

8 yıllık esaret Türkiye sayesinde son buldu

Suriye'nin İdlib kentinde bundan yaklaşık 8 yıl önce iç savaşın başlamasından sonra, mahsur kalan ve eşinden 2 yıl önce ayrıldığı için 4 çocuğuyla birlikte tek başına yaşam mücadelesi veren Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye ve Sudan'ın işbirliğinde İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da desteğiyle İdlib'den çıkarıldı. İdlib'den önce Türkiye’nin sınır kenti Hatay'a getirilen Hano, buradan ülkesine gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Hano'yu Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine uğurlamak üzere Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani tarafından karşıladı.

'HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Suriye'de hayatta kalmak için çeşitli yerlerde çalıştığını belirten ve herkese çok teşekkür eden Hano, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin yardımıyla Suriye'den çocuklarımla birlikte çıktık. Kendimizi güvenli bir şekilde hissetmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a şükür babam, annem ve kardeşlerim var. Onlar da beni bekliyor. Fırınlarda çalıştım, evlerde çalıştım. Yapılan insani yardımlarla uzun süre ayakta kalabildim" diye konuştu.

'ORTAK BİR İŞBİRLİĞİYLE SURİYE'DEN ÇIKARDIK'

Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani de Sudan adına teşekkürlerini belirterek, "Sudan adına Türkiye'ye ve İHH'ya çok teşekkür ederim. Aile Suriye'deydi. Güvenlik sorunu yaşamaktaydı. Bundan dolayı bizden de Sudan'a gelmek için yardım istediler. Bizim Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Türk Güvenlik güçlerinin de desteğiyle İdlib'den çıkardık. Birkaç saat sonra da Sudan'a gidecekler. Suriye'de yaşananlardan dolayı eşinden ayrıldı. Aile mağdur olmuş durumda. Tabi biz de yardımcı olacağız. Ortak bir işbirliğiyle buradan çıkardık. Türkiye ile Sudan arasında güvenlik işbirlikleri iyi durumda. Daha da iyi bir yere getireceğiz" dedi. (İHA)

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı
Bakan Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?Bakan Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esaret Suriye Türkiye Sudan

En Çok Okunan Trend Haberler

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Milyonlarca telefon sahibine çok önemli uyarı!

Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu

Ne yaptın Harun Berat! Henüz 18 yaşındaydı... Böyle bulundu

İğrenç itiraflara şikayet yağdı! RTÜK harekete geçti

İğrenç itiraflara şikayet yağdı! RTÜK harekete geçti

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

Onu gören hayran kalıyor! İşte dünyanın en güzel trans bireyi

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hastaneyi çığlıklarıyla inletti! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

Hastaneyi çığlıklarıyla inletti! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da #10YearsChangelle akımına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?

Bakan Soylu duyurdu! Kritik ilde kaç Suriyeli oy kullanacak?

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, evler beyaz örtü altında kaldı

Gece mi gündüz mü belli değil!

İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

Antalya'da hastaneyi çığlıklarıyla inletti! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

Hastaneyi çığlıklarıyla inletti! Karın ağrısı şikayetiyle gitti...

Müge Anlı, Palu ailesinin itirafını açıkladı!

Palu ailesiyle ilgili şoke eden gelişme! Müge Anlı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.