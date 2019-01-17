8 yıllık esaret Türkiye sayesinde son buldu

Suriye'nin İdlib kentinde bundan yaklaşık 8 yıl önce iç savaşın başlamasından sonra, mahsur kalan ve eşinden 2 yıl önce ayrıldığı için 4 çocuğuyla birlikte tek başına yaşam mücadelesi veren Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye ve Sudan'ın işbirliğinde İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da desteğiyle İdlib'den çıkarıldı. İdlib'den önce Türkiye’nin sınır kenti Hatay'a getirilen Hano, buradan ülkesine gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Hano'yu Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine uğurlamak üzere Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani tarafından karşıladı.

'HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Suriye'de hayatta kalmak için çeşitli yerlerde çalıştığını belirten ve herkese çok teşekkür eden Hano, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin yardımıyla Suriye'den çocuklarımla birlikte çıktık. Kendimizi güvenli bir şekilde hissetmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a şükür babam, annem ve kardeşlerim var. Onlar da beni bekliyor. Fırınlarda çalıştım, evlerde çalıştım. Yapılan insani yardımlarla uzun süre ayakta kalabildim" diye konuştu.