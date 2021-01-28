Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 85 milyon yaşındaki dünyanın kayıp sekizinci kıtası Zelandiya hakkında şoke edici bilgiler

85 milyon yaşındaki dünyanın kayıp sekizinci kıtası Zelandiya hakkında şoke edici bilgiler

Seray Üstün Seray Üstün 28.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
85 milyon yaşındaki dünyanın kayıp sekizinci kıtası Zelandiya hakkında şoke edici bilgiler

Bilim insanları 2017 yılında sekizinci kıtanın varlığını onayladı ve Yeni Zelanda yakınlarında bulunan kıtaya Zelandiya adını verdi. Ortaya çıkan bu yeni kıta herkesin merakını uyandırdı. İşte karşınızda 85 milyon yaşındaki yeni kıta hakkında merak edilenler...

5 milyon kilometrekarelik Zelandiya'nın yüzde 94’ü sular altında olduğu için kıtanın haritası bir türlü tam olarak çıkartılamamıştı. Kayıp sekizinci kıta Güney Pasifik Okyanusu’nun 1 kilometre aşağısında ortaya çıktı. Bilim insanları, Zelandiya olarak isimlendirdikleri bu kara parçasının kıta olduğunu 2017'de onaylamışlardı fakat bu güne kadar kıtanın tam genişliğini haritalayamamışlardı.Araştırmacılar, daha önce eşi benzeri görülmemiş detaylarıyla Zelandiya kıtasının şuan ve milyonlarca yıl önce nasıl göründüğünü gösteren haritaları yayınladılar.

yeni zelandiya

Yeni Zelanda’daki GNS Science’daki araştırmacılar kıtanın şeklini ve büyüklüğünü açıklayan haritalar üzerindeki çalışmalarını bitirdi. Yaptıkları haritaları insanların da görsel olarak inceleyip keşfedebilmeleri için etkileşimli bir internet sitesinde yayınladılar. Projeyi yürüten Nick Mortimer, "Bu haritaları Yeni Zelanda'nın ve Güneybatı Pasifik'in jeolojisine ait doğru, tamamlanmış ve güncel görseller sağlayabilmek adına yaptık." diyerek çalışmalarının detayını ilk kez açıkladı. Mortimer ve ekibi, Zelandiya'nın tektonik profilinin yanı sıra etraftaki deniz tabanının topoğrafyasını da haritaladılar. Haritalar, Zelandiya'nın milyonlarca yıl önce sular altına batmasından önceki haline dair de yeni bilgiler açığa çıkardı.

yeni zelandiya2

Sekizinci kıta olarak kabul edilen Zelandiya’nın alanın alanı Avustralya'nın yaklaşık yarısı kadar olmasına rağmen sadece yüzde 6’lık kısmı su seviyesinin üzerinde bir kara parçası olarak bulunabildi. Bu kısım, Yeni Zelandiya'nın kuzey ve güney adalarının ve Yeni Kaledonya adasının temelini oluşturuyor. Harita aynı zamanda kıtanın kıyı şeridini, bölgesel limitlerini ve başlıca su altı özelliklerinin de isimlerini barındırıyor. Buna ek olarak, bu harita 2030'da tamamlanması planlanan, Dünya'nın bütün okyanus tabanını gösteren küresel harita girişiminin de bir parçası olarak üzerinde çalışmalara devam ediliyor.

yeni zelandiya3

GNS araşatırmacıları yayınladıkları ikinci haritada ise su altındaki bu kıtanın yer kabuğunu, yaşını ve ana fay hatlarını da gösteriyor. 85 milyon yaşındaki bu kıtanın üzerindeki kırmızı, turuncu, sarı ve kahverengi renkler kıtasal yer kabuğunun hareketliliği üzerine fikirler veriyor. Daha genç renkte olan denizsel kabuk ise mavi renk olarak tanımlandı. Harita aynı zamanda kıtanın bulunduğu bölgedeki tektonik hareketleri de ortaya çıkarıyor.

2017'ye kadar Zelandiya, Madagaskar adası gibi "mikro kıta" olarak sınıflandırılmıştı. Ancak Mortimer’in yaptığı çalışmalara göre Zelandiya kıta olma şartlarının tamamını yerine getiriyor. Açık bir şekilde belirgin olan sınırları, 1 milyon kilometrekareden büyük kapladığı alanı, denizel kabuğu ve denizel kabuğundan daha kalın olan kıtasal kabuğu var. Mortimer 2017'de "Science News'e"; "Dünya'daki okyanusların suyunu boşaltabilseydik, Zelandiya açık bir şekilde göze çarpardı. Eğer okyanus tabanında olmasaydı, çok daha önceden onun da bir kıta olduğunu fark ederdik." şeklinde açıkladı.

Kaynak: Businessinsider

Yıllardır halk arasında konuşulan şehir efsanelerini derledik! Şehir efsanelerinin gerçekleri ortaya çıktıYıllardır halk arasında konuşulan şehir efsanelerini derledik! Şehir efsanelerinin gerçekleri ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler! Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!
Tarihte yolculuk: Aizanoi Antik KentiTarihte yolculuk: Aizanoi Antik Kenti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Kişilik testi! İlk hangi hayvanı görüyorsunuz?

Kişilik testi! İlk hangi hayvanı görüyorsunuz?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

Diğer Haberler

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Sosyal medyada olay oldu! Sadakatsiz’e yorumlar gecikmedi

Cinsiyet değiştirdikten sonra yepyeni bir yaşama adım atan Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Erotik filmlerin yıldızı çekimlerle ilgili merak edilen soruları yanıtladı

Erotik filmlerin yıldızı merak edilen soruları yanıtladı

Türkçe’ye yerleşen yabancı kökenli kelimeleri hiç düşündünüz mü? Peki hangi dilden kaç kelime var?

Türkçe’yi en çok etkileyen 10 yabancı dil

Alice Harikalar Diyarında Sendromu nedir? Bu bilgiyi öğrendikten sonra gerçeklik algınız tamamen değişecek!

Masal değil gerçek! Alice Harikalar Diyarında Sendromu nedir?

Görselde ilk gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Kişilik testi! İlk hangi hayvanı görüyorsunuz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.