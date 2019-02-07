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85 yaşındaki adam 53 yıllık eşini 'yasak aşk' iddiasıyla öldürmüştü! Gözyaşları içinde anlattı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 07.02.2019 17:19 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabı üzerinden başka kişiler ile konuştuğu gerekçesiyle kıskandığı eşini öldüren 85 yaşındaki Bilal Aksakal’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunmasını ağlayarak yapan Aksakal, “bunun tek sebebi ihanet. Her şey onu çok sevmemden oldu’ derken çiftin kızları, katil zanlısı babasından şikayetçi olmadığını kaydetti.

85 yaşındaki adam 53 yıllık eşini 'yasak aşk' iddiasıyla öldürmüştü! Gözyaşları içinde anlattı

İstanbul Sarıyer'deki 76 yaşındaki eşi Esme Aksakal'ı başka erkeklerle yazıştığını söyleyip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 83 yaşındaki Bilal Aksal hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, Bilal Aksakal'ın tahrik indirimi yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan duruşmada tanık olarak dinlenen maktüle Esme Aksakal ile Bilal Aksakal'ın kızı Sinem Kumcu, "Maktül annemdir, sanık da babam. Ben asla babamdan şikayetçi değilim. Babam olaydan önce annemin başka erkeklerle yazıştığını söylemişti. Ama ben onu dinlemeyip dışladım. Bu nedenle şikayetçi değilim" dedi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Aksakal getirildi. Duruşmada maktül ve sanığın 44 yaşındaki kızları Sinem Kumcu tanık olarak dinlendi. Kumcu, "Maktül benim annemdir, sanık da babam. Ben asla babamdan şikayetçi değilim. Annem ve babamın kendi aralarında sorunları vardı. Annemle babamın tartıştıkları oluyordu. Her evlilikte olduğu gibi olurdu. Annemin babamdan bıktığını, ayrılmak istediğini duydum. Babam, bana annemin başka bir erkekle yazıştığını, elinde belgeler olduğunu söylemişti. Ben bizzat görmek istemedim. Midem bulandı. Babam bana 'Kızım artık ben bıktım canıma kıyacağım' demişti. Ben şikayetçi olamam çünkü biz hep kulaklarımızı tıkadık babama. İlgilenmedik. Babam herkese feryat figan yardım dilendi. Ama ben babamı dışladım. Diğer kardeşlerim de babamdan şikayetçi değil" dedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı Mustafa Dağ, eşinin kendisini terk etmek üzere evden ayrılmak istediğini, kendisinin ise gitmemesi yönünde ayaklarına sarıldığını, eşinin kendisine tekme atarak evden çıkmak istediği sırada kaçacağını düşündüğü için mutfaktan aldığı bıçağı gelişi güzel sallayarak Esme Aksakal'ı öldürdüğünü belirtti. Daha sonra sanığın intihar amacıyla kendisine vurduğunu, bıçağın kesmemesi üzerine hap alarak intihar etmek istediğini açıkça itiraf ettiği de belirtilen iddianamede, tartışma ve eylem arasında uzunca bir süre geçtiği, sanığın bu eylemleri affettiğini, beyan ettiğinden tahrik indiriminin koşullarının oluşmadığı anlatıldı. Savcı, bu nedenle sanık Bilal Aksakal'ın "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

"53 SENE SONRA BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ OLMAKTAN UTANÇ DUYUYORUM"

Mütalaa üzerine söz verilen sanık Bilal Aksakal gözyaşlarına içinde konuşarak "53 sene sonra böyle bir şey yapmış olmaktan utanç duyuyorum. Bu da bana yetiyor. Çok sevdiğimden dolayı oldu. İhanet görmemden dolayı kabul edemedim" dedi. Mahkeme heyeti, maktüle Esme Aksakal'ın çocukları bulunduğundan, maktülenin kardeşleri olan Saadet Olcay ve Sabire Alaca'nın katılma taleplerinin kaldırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmeden heyet, duruşmayı erteledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ihanet Sarıyer cinayet

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bana olmaz ben asla yapmam falan deyip insanları kınamayın. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır.
ulan hey gerizekalı adam, 80 yaşındaki kadın seni ne ile aldatacak, yaşlı bunak
Yahu neyi kıskandın satsan satılmaz atsan atılmaz kadın 53 yıl senin kahrını çekmiş bu işte bi bok yeniği var kıskançlık hikaye kılıf uydurmayın 53 yıl ihanet etmemiş bundan sonrada etmez arkadaşı tabii ki olacak ot mu insan kişiliği bir arkadaş çevresi illaa ki olacak neyi aldatacak var bu işde bi bok çocuklar da babayı haklı göstermeye çalışıyor
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