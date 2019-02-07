85 yaşındaki adam 53 yıllık eşini 'yasak aşk' iddiasıyla öldürmüştü! Gözyaşları içinde anlattı

İstanbul Sarıyer'deki 76 yaşındaki eşi Esme Aksakal'ı başka erkeklerle yazıştığını söyleyip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 83 yaşındaki Bilal Aksal hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, Bilal Aksakal'ın tahrik indirimi yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan duruşmada tanık olarak dinlenen maktüle Esme Aksakal ile Bilal Aksakal'ın kızı Sinem Kumcu, "Maktül annemdir, sanık da babam. Ben asla babamdan şikayetçi değilim. Babam olaydan önce annemin başka erkeklerle yazıştığını söylemişti. Ama ben onu dinlemeyip dışladım. Bu nedenle şikayetçi değilim" dedi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Aksakal getirildi. Duruşmada maktül ve sanığın 44 yaşındaki kızları Sinem Kumcu tanık olarak dinlendi. Kumcu, "Maktül benim annemdir, sanık da babam. Ben asla babamdan şikayetçi değilim. Annem ve babamın kendi aralarında sorunları vardı. Annemle babamın tartıştıkları oluyordu. Her evlilikte olduğu gibi olurdu. Annemin babamdan bıktığını, ayrılmak istediğini duydum. Babam, bana annemin başka bir erkekle yazıştığını, elinde belgeler olduğunu söylemişti. Ben bizzat görmek istemedim. Midem bulandı. Babam bana 'Kızım artık ben bıktım canıma kıyacağım' demişti. Ben şikayetçi olamam çünkü biz hep kulaklarımızı tıkadık babama. İlgilenmedik. Babam herkese feryat figan yardım dilendi. Ama ben babamı dışladım. Diğer kardeşlerim de babamdan şikayetçi değil" dedi.