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85 yıl kimliksiz yaşadığı hastanede ortaya çıktı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemile Dağdal'ın (85) kimliksiz yaşadığı belirlendi. Yaşlı kadının kimliğinin olmadığı için tutanak tutan hastane görevlileri, durumu polise de bildirdi.

85 yıl kimliksiz yaşadığı hastanede ortaya çıktı

Kent merkezinde yaşayan Dursun Erzincanlı (45) annesi Cemile Dağdal'ı hastalanınca Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste ilk muayenesi yapılan kadının kaydı için kimlik bilgileri istendi. Dursun Erzincanlı, annesinin hiç kimliğinin olmadığını söyledi. Hastane çalışanları yaşlı kadının kimliğinin olmadığına dair tutanak hazırladı. Yaşlı kadını tedavi için hastaneye yatıran görevliler, konuyla ilgili polise de bilgi verdi.

Annesinin babasıyla resmi nikahı olmadan yaşadığını ve bugüne kadar hiç kimliğinin olmadığını belirten Dursun Erzincanlı, kendisinin de üvey annesinin üzerine nüfusa kayıt yaptırıldığını söyledi. Annesine kimlik çıkarmak için çok uğraştığını ancak başarılı olamadığını ifade eden Dursun Erzincanlı, "En son 1997 yılında özel bir hastaneye giderek tedavi oldu, öncesinde ve sonrasında sağlığı yerinde olduğu için hastane yüzü görmedi ve 85 yıl boyunca kimliksiz yaşadı. Birçok kez kimlik başvurusunda bulunduk, girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Çok uğraştık kimlik çıkarmak için çıkaramadık kütük olmadığı için. Zaten annesi ve babası çok küçükken ölmüşler. Daha önce abisinin yanındaymış, abisi almış babama vermiş, babamla yaklaşık 10 yıldır görüşmüyorum. Şu an başkası ile evli olduğu için görüşmüyoruz. Babam sahip çıkmayınca 30 yıldır annem benim yanımda. Şu an tek isteğim kimlik çıksın annemi rahat rahat hastaneye getirip götüreyim. Annem yaşlandı hastalanmaya başladı ve hastaneye getiremiyorum. Ben sadece kimlik istiyorum başka bir şey değil" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan cemile dağdal kimliksiz

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