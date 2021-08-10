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9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef mi, Güldür Güldür mü birinci oldu?

10.08.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Ağustos Pazartesi akşamı Mahrem, Kalp Yarası, Aşkın Tarifi, MasterChef Türkiye, Bayi Toplantısı gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, TİAK tarafından paylaşılıyor. Reyting sonuçları ise AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef mi, Güldür Güldür mü birinci oldu?

9 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Güldür Güldür Show, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Bayi Toplantısı, TRT 1'de Mahrem ve FOX TV'de Hayır Oluversin Gari gibi yapımlar, ekranlarda reyting yarışı verdi.

9 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Kalp Yarası”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Kalp Yarası” yer aldı.

9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef mi, Güldür Güldür mü birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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FOX
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