9 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef mi, Güldür Güldür mü birinci oldu?

9 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Kalp Yarası, Show TV'de Güldür Güldür Show, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Bayi Toplantısı, TRT 1'de Mahrem ve FOX TV'de Hayır Oluversin Gari gibi yapımlar, ekranlarda reyting yarışı verdi.
9 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Kalp Yarası”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Kalp Yarası” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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