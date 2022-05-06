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Gelin ve damat dozunu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca sosyal medyada gündem oldu

06.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ismi açıklanmayan bir gelin ve damadın düğününe dair görüntüler gündem yaratmayı başardı. 2.4 milyondan fazla izlenen görüntülerde gelin ve damat gelenekleri gereğince yakınlaşmaya başladı. İkilinin yakınlaştığı anlarda ise davetliler tempo tutarak destek verdi.

Bir düğünde çekilen görüntüler TikTok gündemine yerleşti. Gelenekleri gereğince düğünün sonlarına doğru gelin ve damadın yakınlaşması gerekiyordu. Gelinin bir sandalyeye oturarak dans ettiği anlarda damat önünde diz çöktü ve gelini öpmeye başladı. O anların bir davetli tarafından çekilerek TikTok’a yüklenmesinden sonra görüntüler viral oldu.

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GELİNİN AİLESİ DE ALKIŞLADI

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Gelin ve damadın düğün sırasında yaptıkları cinsel içerikli hareketler davetlileri şaşırttı. O sırada davetlilerin arasında bulunan gelinin ailesi ikilinin yanlarına gelerek alkışladı. Davetlilerden oluşan çemberin ortasındaki ikili etrafındakilerin desteğiyle adeta bir şov yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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