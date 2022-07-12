9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama hala doğum kontrol hapı kullanmam diyor

36 yaşındaki Ashley Couzens, ilk kez 16 yaşında kızı Alexis'e hamile kaldıktan sonra anneliğin kendisine doğal olarak geldiğini ve sonraki 11 yıl içinde yedi çocuk daha doğurmaya devam ettiğini anlattı. Birçok kişi tarafından eleştirilse de ve maddi anlamda yükünü hissetse de genç kadın, hala anne olmak isteyebileceğini söyledi.

'BİSİKLETE BİNMEK GİBİ'

Bir temizlik şirketi sahibi olan Ashley, ailesini geçindirmek için ayda 1700 sterlin harcadığını söyledi. Genç kadın, bu kadar çok çocuğu zihinsel ve duygusal olarak nasıl desteklediği her sorulduğunda, verdiği cevabın onun için anne olmanın 'bisiklete binmek gibi' olduğunu söyledi.

ELEŞTİRİLERE KATILMIYOR

Bazı insanların bu kadar çocuk sahibi olmanın sorumsuzca olduğunu söylemelerine katılmadığını belirten Ashley, dünyayı döndürmek için insanlara ihtiyaç olduğunu ve kendisinin de dünyaya değer katacak çocuklar yetiştirdiğini düşündüğünü söyledi.

''SEVGİNİN EN BÜYÜK ŞEKLİ''

Güne çok erken başladığını, neredeyse 4 kez çamaşır yıkadığını, çocuklarına hobilerinde eşlik etmeye çalıştığını anlatan genç anne, çocuklarıyla arasındaki yakınlığı korumak için elinden geleni yaptığını söyledi. Ashley "Ebeveyn olmak, sevginin en büyük şeklidir.'' dedi.



