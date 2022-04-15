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Profesyonel bebek isimlendiricisi olarak çalışıyor! Zengin ebeveynlerin çocuklarına binlerce dolar değerinde isim koyuyor

15.04.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta yaşayan 33 yaşındaki Taylor A. Humphrey isimli bir kadın ilginç mesleği sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Bir hobi olarak başladığı işinde Humphrey, zengin ailelerin çocuklarına mükemmel ismi seçmek için yardımcı olduğunu belirtti. Humphrey bu işlem karşılığında ise 2-22 bin dolarak arasında para kazanıyor.

Profesyonel bebek isimlendiricisi olarak çalışıyor! Zengin ebeveynlerin çocuklarına binlerce dolar değerinde isim koyuyor

New York’ta yaşayan 33 yaşındaki Taylor A. Humphrey znegin çiftlerin çocuklarına doğru ismi bulmak için yardımcı olmak adına bir danışmanlık şirketi kurdu. The New Yorker’da yer alan habere göre Humphrey, belirlenen ücret karşılığında bebeklere en yakışacak ismi bulduğunu anlattı. Humphrey, “En popüler bebek isimlerine bakarsanız kültürel değerlerimizin ve özlemlerimizin çok açık bir işareti olduğunu görürsünüz. Ancak ben ve danışman ekibimiz aile yapısını inceledikten sonra en dorğu ismi öneriyoruz” dedi.

“HEP BANA SORUYORLARDI”

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Çevresindekilerin isim koyma konusunda her daim fikrini aldığını dile getiren Humphrey, koronavirüs pandemisiyle birlikte isim anneliğini içeren sosyal medya paylaşımları yapmaya başladığını söyledi. Sosyal medya kısa sürede popüler olması ve takipçi sayısının artması üzerine ise şirketini kurmaya karar verdiğini belirtti.

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Humpherey, “Sosyal medyadan devamlı olarak isim önerileri isteyen mesajlar alıyordum. Çoğu kişiye ücretsiz bir şekilde tavsiye verdikten sonra tutkumu işe çevirmeye karar verdim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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