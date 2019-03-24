9 gün sonra kahreden haber geldi

İstanbul Caddesine paralel servis yolunda 15 Martta meydana gelen kazada, Süleyman Demirel Üniversitesinde çalışan Mustafa İ. yönetimindeki üniversiteye ait 32 HN 594 resmi plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Aylin Can'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşüp sürüklenen Aylin Can başından ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine yakın özel bir hastaneye götürülen Aylin Can, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan sürücü Mustafa İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kafatasında ve bacağında kırık olduğu tespit edilen Aylin Can, 9 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını bugün kaybetti. Bir markette kasiyer olarak çalışan Aylin Canın, olay günü iş yerine gitmek için otobüs durağına gittiği sırada yaya geçidinden geçerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Aylin Canın cenazesi yarın memleketi Ispartanın Yenişarbademli ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)
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