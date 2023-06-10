9 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 9 Haziran Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 9 Haziran Cuma gününün reyting sonuçları...

9 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Haziran Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (3 HAZİRAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Kardeşlerim dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 KARDESLERIM (OZET) ATV

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 ATV ANA HABER ATV

7 SURVIVOR TV8

8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

7 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) FOX

10 KARDESLERIM (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR TV8

10 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D



