9 Kere Leyla filminin vizyon tarihi koronavirüs nedeniyle ertelendi

Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 7 Kocalı Hürmüz gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın son filmi 9 Kere Leyla'nın vizyon tarihi ertelendi.

Yılın dikkat çekici yerli yapımları arasında yer alan 9 Kere Leyla’nın 20 Mart’ta vizyona girmesi planlanıyordu. Filmin vizyın tarihinin ertelenmesi nedeniyle gala programının da iptal edildiği duyuruldu.

Demet Akalın, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım ve İhsan Ceylan'ın rol aldığı filmin yeni vizyon tarihi ilerleyen dönemlerde açıklanacak.

Contact Film Works’ün yapımcısı olduğu, dağıtımcılığını ise CGV Mars’ın üstlendiği film, zengin iş adamı Adem’in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla’yı (Demet Akbağ) dokuz kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor! Beklenmedik komik sürprizlerle dolu bu yolculukta Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: “Kadınların yeni bir dünya kurmasına.”

