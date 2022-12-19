9 yaşındaki kızla annesinin önünde seks yapmak istedi! Transseksüel kadın böyle yakalandı

Miller, mide bulandırıcı teklifleri Ekim 2021'de çocuk istismarı birimi dedektiflerine metin yoluyla gönderdiğinin farkında değildi. Ortaya çıkan bu konuşma, Miller 14 yaşında bir kızmış gibi davranan bir polis memuruna gönderdiği mesajlar nedeniyle suçlamalarla karşı karşıyayken ve kefaletle serbestken gerçekleşti.

İSTASYONDA YAKALANDI

En son mesajlar, Chatiw uygulaması aracılığıyla gizli dedektiflere gönderildi. Konuşmalarda Miller'ın flört halinde olduğu kadına, 9 yaşındaki kızının önünde cinsel ilişkiye girmeyi ve hatta belki onun da aralarına katılabileceğini söylediği görülüyordu. Miller konuşmaların ardından anne ve çocuğu ile bir tren istasyonunda buluşma ayarladı. Daha sonra bu tren istasyonunda, elinde bir çocuğa uygun iç çamaşırı takımı ile bulunan kadın, polis tarafından orada tutuklandı .

YAPABİLECEKLERİNİ DETAYLANDIRDI

Üç ay önce 20 gün boyunca mesajlaştığı 14 yaşındaki bir kıza gönderdiğini düşündüğü kısa mesajlarda da, polise göğsünün ve penisinin bir fotoğrafını göndermiş ve ona cinsel içerikli sayısız mesaj göndererek, çıplak halde bir sürü eğlenceli şey yapabileceklerini ve hala bekaretini koruyabileceğini söyledi. Birlikte neler yapabilecekleri sorulduğunda Miller, bunları oldukça müstehcen bir şekilde detaylandırdı.

MAHKEME ORTAYA ÇIKARDI

Miller, Perşembe günü Avustralya'daki Sydney Downing Center Bölge Mahkemesinde hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Miller'ın reşit olmayan üçüncü bir kıza mesaj attığını ve annesi işteyken onunla evinde buluşup buluşamayacağını sorduğunu açıkladı. Ayrıca 20 yıldır akli dengesi yerinde olmadığı için devlet desteği aldığı ve suçları işlediği esnada uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıktı.

ŞÜPHE DUYDU

İşlediği suçları kabul eden Miller, mahkemede toplumun üretken bir üyesi olmak istediğini ve internette tabu temalara aşırı derecede maruz kaldığını savunarak pişmanlık duyduğunu söyledi. Yargıç Mark Marian, kefaletle serbestken işlediği suçun devam etmesi ve "ahlaksız" bir niyet göstermesi nedeniyle vicdan azabından şüphe duyduğunu söyleyerek karşı çıktı.