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İki kadın mahkumu hamile bırakan trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

23.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda tamamen kadınların bulunduğu bir cezaevinde iki kadın mahkumu hamile bırakmasıyla gündeme gelen trans mahkum Demi Minor bir kez daha gündem yaratmayı başardı. Kadın cezaevindeki olaydan sonra hakkında sert güvenlik önlemleri alınan ve tamamen erkeklerin bulunduğu bir cezaevine nakledilen Minor, bu kez de jiletle cinsel organlarını kesmeye çalışmayla gündem oldu.

İki kadın mahkumu hamile bırakan trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde 27 yaşındaki trans birey Demi Minor, adam yaralama suçundan tutuklanarak Union Kasabasındaki Edna Mahan Kadın Islah Tesisi’ne sevk edilmişti. New Jersey’de geçen yıllarda mahkumların tercih ettikleri cinsiyetler göz önünde tutularak istedikleri hapishanede kalmasına izin veriliyordu. Düzenleme kapsamında trans birey 27 yaşındaki Demi Minor, kadın cezaevinde kalmaya karar vermişti. Sadece kadınların bulunduğu koğuşta iki kadın mahkumla cinsel ilişkiye giren Minor, kadınların hamile kalması üzerine tamamı erkeklerden oluşan Garden State Gençlik Islah Tesisine nakledildi. Burada da rahat durmayan Minor bu kez de kendi yöntemleriyle cinsel organını kesmeye çalıştı.

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“ERKEKLER BANA NEFRETİMİ ANIMSATIYOR”

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Kendisine ait bir blog sayfası bulunan ve hapishanedeki hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşan Minor, “Cinsel organımdan kurtulmam gerektiğini hissettim. Bir jilet yardımıyla kesi oluşturdum. Kafamda sadece acının durmasını istiyordum. Sadece ondan kurtulmak istedim. Çünkü erkeklik bana nefretimi anımsatıyor” dedi.

Kendisini farklı bir hapishaneye yerleştirmekle görevli kişiler tarafından kendisine transseksüel olduğunu kanıtlaması gerektiğini söylediğini iddia eden Minor, “Erkekler bana cinsel şeyler isteyen mektuplar yazmaya başladı. Bundan nefret ediyorum” diye konuştu.

Trans mahkumun şu anki sağlık durumuna dair herhangi bir güncelleme yapılmazken Minor, hormonlar üzerinde çalıştığını gösteren tıbbi kayıtları olduğunu ve ertelenen cinsiyet onaylama ameliyatını beklediğini öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
trans birey hapishane mahkum
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