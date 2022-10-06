9 yaşındayken tavukçuluk işini kurdu! Şimdi servet kazanıyor... “O zaman sadece harçlık için çalışıyordum”

Ailesiyle birlikte ilkokuldyaken Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Kerrie Vadisi’ndeki bir çiftliğe taşınan Josh Murray henüz çocuk yaştayken ticari zekasıyla para kazanmaya başladı. Çiftliğin eski sahibinin bıraktığı 40 tavuğa bakan genç ailesini kümes hayvanlarına bakmaya ikna etti ve harçlık kazanabilmek için tavuk yumurtalarını satmaya başladı. İlk başta yakınlardkai komşulara tavuklarının yumurtalarını satan Murray zamanla yerel dükkanlara yöneldi ve müşteri yelpazesini genişleterek aylık 8.500 (yaklaşık 178 bin TL) kazanmayı başladı.

AİLESİ DESTEKLEDİ

Annesi oğlunun potansiyelini fark ettikten sonra işletmeyi bir şirkete dönüştürmeye karar vererek onu destekledi. Aile tüm maddi kaynaklarını serbest gezinen yumurta işine harcadı ve daha fazla sayıda tavuk aldı. 2012 yılına gelindiğinde, Murray kuluçkaları, sürekli artan sayıdaki tavuklarından yumurta toplamaya yardımcı olmak için ilk işçilerini işe aldı. Ertesi yıl, Murray’ın aile çiftliğinde bakması gereken 2.000 tavuğu vardı ve bu sayı 2015'te 10.000'e ulaştı.

3 MİLYON STERLİNE ULAŞTI

Tavuk sayısının artması üzerine Murray ve ailesi hayvanların özgürce dolaşmak için yeterli alana sahip olmasını sağlamak için Monegeetta'daki 250 dönümlük başka bir çiftliğe taşındı. İşlerinin büyümesinin sonrasında Murray süpermarket zincirlerinde ürünlerini satmaya başladı. Geçen mali yılda, firma yıllık ciroda yaklaşık 3 milyon sterlin (yaklaşık 62 milyon 955 bin TL) yaptı. Şimdi 21 yaşında olan Murray üniversitede işletme eğitimi alırken bir yanda da başarılı bir yumurta imparatorluğunu yönetiyor.



